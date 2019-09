Raylla Araújo realiza primeiro show no Teatro Amazonas

Após representar o Amazonas no The Voice Kids, Raylla Araújo subirá ao palco do Teatro Amazonas pela primeira vez neste sábado (14). A artista mirim se apresentará às 20h com o repertório que conquistou o Brasil durante o reality musical.

Quando Carlinhos Brown elogiou "Ela traz na voz um talento único", não era à toa. A pequena grande cantora, encantou o Brasil representando o Estado, no The Voice Kids.

“Estou muito feliz de poder cantar no Teatro Amazonas. É muito emocionante cantar no nosso maior cartão postal e saber o quanto ele representa para a arte mundial”, disse Raylla.

O repertório de “Raylla Araújo - o Show” contará com muitas músicas que a consagraram no programa de TV, além do lançamento do seu primeiro videoclipe da sua música de trabalho e contará com a participação especial do amigo que também participou do The Voice Kids, Lorenzo Fortes.

Sobre Raylla Araújo

Nascida na “Cidade das Cachoeiras”, Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, Raylla começou a cantar na igreja, onde descobriu o amor pelo canto. Com apenas nove anos ganhou seu primeiro concurso, em sua terra natal e não parou mais de cantar. Aos 13 anos, conquistou o Brasil e ficou em segundo lugar em um dos maiores reality de show musical do país – o The Voice Kids. Pupila de Carlinhos Brown, a pequena conquistou mais de 11 milhões de votos, ao cantar Bate Coração, música consagrada na voz de Elba Ramalho.

Hoje, aos 14 anos segue conquistando espaço no meio artístico e após o show do Teatro Amazonas, segue para os estúdios da Rede Globo, no Rio de Janeiro, onde participará de um programa em outubro.

Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 50 e podem ser adquiridos no bilheteriadigital.com/teatroamazonas.

*Com informações da assessoria