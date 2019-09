Breakos promete agitar a sexta-feira no Olé Rock Bar, em Manaus

A banda vai executar com maestria os clássicos de bandas nacionais e internacionais | Foto: Divulgação

Manaus - A Breakos promete levar muito rock’n roll na próxima sexta-feira (13), para o Olé Rock Bar, localizado na avenida Maneca Marques, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Clássicos das bandas Deep Purple, Depeche Mode, Stone Temple Pilots, Audioslave, Motorhead, Black Sabbath, Silverchair e dentre outros serão executados com perfeição e maestria no pub manauara.

De acordo com o baterista Wesley Oliveira, a banda pretende lotar a casa noturna e levar muito rock’n roll para o público. “Vai ser um mix de músicas acústicas com muita guitarra elétrica e clássicos desse gênero que influência gerações desde a década de 60 pelo mundo a fora”, afirma o músico.

A banda conta com o vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes, o “Dutty” | Foto: Divulgação

A banda conta com o vocalista Jorge Maurício, o “Jota”, guitarras Léo Frota e Thiago Hideki Yoshida, bateria Wesley Oliveira e o baixista Denilson Bentes, o “Dutty”. Ainda conforme Oliveira, a Breakos também promete levar músicas nacionais do Raimundos, Tihuana, Capital Inicial, COM 22 e Detonautas Rock Clube.

Informações e reservas de mesas podem ser obtidas pelos telefones (92) 3308-6466 / (92) 98414-7425 do Olé Rock Bar. O couvert artístico custa R$ 15 e o bar conta com uma vasta variedade de drinks e cervejaS.