Pedro Scooby quebra silêncio e revela detalhes do término com Anitta

Pedro Scooby abriu o jogo e detalhou o fim do relacionamento com Anitta. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, o surfista contou como Anitta fez para encerrar a relação com ele.

“Foi por telefone. Ela falou que acabou e que precisava do tempo dela. E eu respeito. Acho que as pessoas tem seus motivos”, disse.

“Se a pessoa quer, você não tem que ficar debatendo. Algum momento depois eu perguntei se ela achava que valeu à pena”, completou Scooby, que ainda não poupou elogios à funkeira. “A gente se amava muito, foi verdadeiro, o que a gente expôs era verdade. Amo muito Anitta”, confessou.

Anitta e Pedro Scooby assumiram o namoro no início de junho de 2019. Desde então, o relacionamento foi parar nas principais manchetes de jornais e tudo o que acontecia na rotina do casal era motivo para comentário nas redes sociais.

A atriz chegou a ameaçar impedir que seus filhos com Pedro – Dom, Bem e Liz – visitassem o pai se eles voltassem ‘rebolandinho’ da viagem que fizeram com a cantora.

Rolou também uma ‘lavação de roupa suja’ entre Luana e o surfista a respeito de toda essa exposição na vida pessoal dos três