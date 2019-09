Escolha da nova Miss Amazonas acontece domingo (15) no Plaza

Manaus- Trinta e duas candidatas previamente selecionadas durante concursos na capital e no interior do Estado, concorrem as categorias Teen e Adulto no concurso Miss Amazonas Internacional 2019. O evento acontece neste domingo (15), a partir das 17 h, no centro de convenções do Plaza Shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus.

As candidatas escolhidas nessa edição serão as representantes no concurso nacional que acontece nos dias 27 a 30 de novembro em Vitória, no Espírito Santo (ES).

Para o coordenador regional Eglisson Gomes, as 32 meninas tem um diferencial. " São meninas com um potencial incrível, foi muito trabalho e preparação. A passarela será nossa fase final de avaliações," ressalta o coordenador.

Nessa edição será escolhida somente duas candidatas, sendo uma que irá representar a categoria teen e a outra que irá representar a categoria adulta. Na ocasião diversas atrações vão animar o público entre elas: James Rios, Márcia Siqueira, Bateria 'Puro Sentimento' da Grande Família e Muito mais.

As atuais Misses Amazonas Internacional nas categorias Adulta e Teen, Talita Costa e Rebeca Gimaque, vão entregar suas coroas e faixas as novas escolhidas pelos jurados e pelo público presente. A novidade para esse ano é um evento totalmente beneficente.

" Estamos fazendo o diferencial, trocando um 1kg de alimento não perecível pelo ingresso, você participar de um concurso grandioso e ajuda o próximo. Nessa edição pudemos unir o útil ao agradável e assim beneficiar a instituição Gaac que ajuda as pessoas com câncer em nossa capital," pontua Eglisson.

Os alimentos arrecadados no evento serão doados na segunda - feira (16), para Grupo de assistência a Criança com Câncer (GACC) com o apoio dos parceiros Lojas Like beach moda praia, Instituto Embelleze na zona Norte e Tapajos Tecidos.

*Com informações da assessoria