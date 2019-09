Anitta leiloa encontro com ela em jantar beneficente: 'Vou dar beijo'

Anitta foi uma das estrelas que participou do jantar beneficente do Instituto Luisa Mell, que aconteceu em São Paulo, na noite de quarta-feira (11).

O evento animal contou com arrecadação de fundos em prol da causa pet e homenagem a grande Rita Lee.

No evento, foi leiloado um encontro com ela que está solteira: "É isso, gente, esse leilão vai ser uma tarde com a gente. Não vai ser truque: vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio. E dependendo de quem der o lance, a gente janta depois", brincou ela que se separou de Pedro Scooby recentemente.

Na ocasião, a funkeira cantou algumas músicas como "Ao Vivo e a Cores", uma parceria dela com a dupla sertaneja Matheus & Kauã, e "Banho de Espuma", música da homenageada.

Após a festa, a morena agradeceu no Instagram: "Que encontro animal! Obrigada Luisa Mell por ajudar tantos bichos e influenciar tanta gente com o bem. Amei fazer parte da sua festa beneficente. Me deu a honra de conhecer a mestre Rita Lee [...] E obrigada a todos que deram sua contribuição pra ajudar o Instituto Luisa Mell".