Loja recebe doações para o Dia das Crianças e oferece diversão

A terceira edição da ação social tem por objetivo arrecadar donativos para o Dia das Crianças e oferecer diversão gratuita | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta sexta-feira (13), o projeto Loja do Amor inicia sua já tradicional ‘operação’, no Sumaúma Park Shopping. A terceira edição da ação social tem por objetivo arrecadar donativos para o Dia das Crianças e oferecer diversão gratuita aos pequenos.

“O Sumaúma tem abraçado a nossa causa nos cedendo um espaço significativo para a realização da nossa loja voluntária, e também nos ajudando a divulgar a nossa campanha solidária”, comentou Júlio Ferraz, um dos organizadores da ação.

Ainda segundo Ferraz, a loja, além de arrecadar donativos, quer mostrar à sociedade a importância de atos solidários em prol de quem tanto precisa. “Queremos ‘induzir’ pais e filhos a participarem de ações beneficentes ou qualquer projeto voltado à caridade”, ressaltou ele, lembrando que, no caso da Loja do Amor, há uma espécie de ‘moeda de troca’.

“A população doa roupas e calçados infantis e adultos, fraldas, brinquedos, leite e alimentos não perecíveis. Tudo isso para atender mais de 800 crianças que serão beneficiadas por meio de duas campanhas ‘Faça Uma Criança Feliz’ e ‘Loja do Amor’. Em troca, oferecemos diversão aos pequenos”, explicou Ferraz.

Entre as atividades estão: espaço game, espaço para fotos, cantinho de pintura de desenhos, pintura facial, animação para crianças, filmes e desenhos infantis, além de fantasias. “Este ano, serão beneficiadas mais de 800 crianças das zonas norte, leste e rural de Manaus”, destacou. A loja funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

Já as doações acontecerão em três momentos: no dia 5 de outubro, no Grupo Espírita Chico Xavier, no bairro Monte das Oliveiras; no dia 13, na Escola Municipal Carlos Santos, quilômetro 25 da AM-010 e no dia 27, no Centro Espírita Fonte Viva, no Ramal do Brasileirinho. Mais informações podem ser obtidas por meio dos números: (92) 99115-6756, 99119-2886 ou 99383-3647, além do Instagram (@maisamor.mao).