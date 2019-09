Use as dicas de Domenique para montar looks versáteis usando tênis

A tendência sport chic continua forte e segue conquistando os corações daquelas que no início achavam que a moda não ia pegar. Em 2019 a tendência segue forte e tem sido adotada por mulheres que querem dar um ar de leveza e versatilidade ao look.



A especialista em moda Domenique Heidy aponta que o conceito da tendência

passa por fazer um mix entre peças mais esportivas com outras mais elegantes: “desta combinação é possível ir montando um look com estilo urbano e sofisticado. O tênis já tem despontado como tendência fashion há algumas temporadas, e hoje ele é o protagonista de muitas produções. Tênis são versáteis, despojados e confortáveis, o que é tudo que uma mulher moderna precisa”.

Novas Possibilidades

Domenique mostra que o que antes era impensável, que seria combinar o tênis em diversas produções, hoje é uma realidade muito bem aceita entre os fashionistas: “Em primeiro lugar, há algum tempo atrás pensar em combinar tênis esportivo com roupa urbana era um caso impossível. Porém hoje em dia cada vez mais as pessoas se animam a aderir a este estilo, e usam tênis até com roupas mais formais, dentro do conceito do sport chic”.

Vantagens

A especialista também evidencia as principais vantagens do sport chic: "Eu estou apaixonada por esta tendência, pois, conforto, glamour e praticidade fazem parte dos meus dias com ritmo frenético. A vida moderna nos exige versatilidade e nós precisamos de conforto sem abrir mão do estilo. É unir o útil ao agradável”.

Como usar o sport chic no seu cotidiano?

Se você também gosta deste estilo, Domenique Heidy dá algumas dicas: “comece a usar seus tênis com saias ou vestidos e depois tente looks mais ousados. Assim você não vai se sentir desconfortável com o resultado e aos poucos vai dando novas possibilidades ao conceito do estilo. O objetivo passa por quebrar as regras e assumir riscos para experimentar diferentes looks, mostrar a sua personalidade para criar algo novo”.

*Com informações da assessoria