Chegou a vez de Manaus: Sandy e Junior cantam na Arena da Amazônia

Manaus - Sucesso por onde passou - Recife, Salvador, BH, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro -, a turnê Nossa História, que marca o retorno da dupla Sandy & Junior após 12 anos, chega finalmente a Manaus. A dupla sobe ao palco na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul, às 21h30 desta sexta-feira (13). O show é um dos mais aguardados do ano.

Para ter uma ideia do sucesso que será o show, todos os ingressos foram vendidos na primeira semana. Fãs amazonenses aguardam ansiosos para cantar juntinhos com a dupla músicas que marcaram suas gerações, como “Estranho Jeito de Amar”, “Vamo Pulá”, “A Lenda”, “Dig-Dig-Joy”, “Imortal”, “Quatro Estações”, “Lenda”, “Eu Acho que Pirei” e “Turu Turu”. O show tem duração de aproximadamente 2 horas.

Em 2007, a notícia da pausa na carreia pegou os brasileiros de surpresa. Ninguém podia imaginar, que no auge da carreira, a dupla iria se separar. Mesmo com os corações partidos, os fãs seguiram acompanhado os artistas nas carreiras solo.

Recentemente, Sandy lançou “Nós, Voz, Eles”, quarto álbum solo, e Junior Lima estava empenhado no projeto de música eletrônica “Manimal”, no qual coleciona inúmeras produções musicais em parceria com os principais nomes do ramo, e o programa “Pipocando Música”.

Junior Lima informou à imprensa que os fãs nunca deixaram de sonhar com um reencontro da dupla.

Fãs aguardam ansiosos pelo show | Foto: Divulgação

“Neste hiato de quase doze anos, enquanto dupla, nossos fãs nunca deixaram de pedir ao menos um reencontro, mesmo sabendo de nossas escolhas artísticas individuais”, disse.

Apesar dos inúmeros pedidos dos fãs, Sandy afirma que este é o momento certo para realizar a turnê.

“Nós sempre deixamos esta possibilidade no ar. Temos muito amor e orgulho pelo que construímos juntos. Acho que só estávamos esperando o momento em que estivéssemos prontos. A resposta só poderia sair de nós dois, ouvindo nossos corações e intuições, para que fosse uma entrega cheia de verdade”, pontua Sandy.

O filho de Xororó ainda ressalta que o repertório possui músicas que vão tocar as mais profundas lembranças dos fãs.

A dupla promete emocionar os fãs repertório nostálgico | Foto: Divulgação

“Foi uma feliz coincidência, agora em 2019, completarmos trinta anos de nossa primeira apresentação na TV cantando ‘Maria Chiquinha’, no Som Brasil. Queremos nos divertir muito nestes três meses na estrada e proporcionar uma atmosfera afetiva para nossos fãs fieis que, em sua maioria, cresceram conosco. A gente tem total consciência de que hoje eles são adultos, curtem novas sonoridades. Mas acho que muitos devem se recordar do som que fazíamos na infância e adolescência com o mesmo carinho com que nós dois recordamos. E hoje as playlists podem proporcionar essas lembranças com muito mais facilidade. Já dá até para ir entrando no clima, relembrando os ritmos, as letras”, brincou Junior Lima.

O que não levar para o show:

A Live Nation, produtora da turnê “Nossa história”, recomenda aos fãs que não levem nenhum dos itens abaixo para os shows:

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Go-Pro (Ou similares);

- Tablets;

- Cartazes de qualquer tipo;

- Guarda-chuvas;

- Alimentos ou bebidas compradas fora do evento;

- Bebidas alcoólicas;

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

- Fogos de artifício;

- Papel em rolo, jornais e revistas;

- Bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Lasers, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

- Animais - exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

- Utensílios de armazenagem;

- Cadeiras ou bancos;

- Bastão para tirar foto;

- Buzinas de ar;

- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

Informações e horário de entrada

Quando: Sexta-feira (13)

Local: Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Check-in Pacote VIP Gold: a partir das 16h30

Localização: Acesso pelo Portão C

Passagem de som: 18h

Abertura dos portões para o público: 18h30

Início do show: 21h30