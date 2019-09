Beijo gay e cheiro de maconha: tudo da volta de Xuxa às passarelas

A noite de quinta-feira (12) reviveu os anos 80 no Rio de Janeiro com um desfile comemorativo da marca "Yes, Brazil", famosa por vestir diversas celebridades, entre elas Xuxa Meneghel. A rainha voltou às passarelas para relembrar a época.

O evento aconteceu no Fairmont Hotel, em Copacabana. O Blog do Leo Dias esteve presente e conta tudo que rolou no desfile e nos bastidores do evento, que teve a 'rainha dos baixinhos' como grande protagonista, mas também a presença de estrelas como Monique Evans, Juliana Paes, Gilberto Gil, Jonathan Azevedo, Pepeu Gomes, entre outros.

O bronzeado de Xuxa na passarela chamou a atenção, assim como os looks mais ousados, um deles deixando a barriga de fora e o outro um vestido curtinho.

Em entrevista, antes do evento, a apresentadora contou que tinha se preocupado em tomar sol antes: "Nos anos 80 eu tomava muito sol, era conhecida por isso. Não tive nenhum cuidado diferente para voltar a desfilar hoje, mas me preocupei em relembrar isso e quis parecer bronzeada."

TV da China

Aliás, por falar na entrevista coletiva da rainha, Xuxa conseguiu arrastar para o evento um mar de jornalistas, até mesmo uma emissora de TV da China, para quem ela respondeu as perguntas falando em espanhol.

Ju Paes era a 'Dona do Pedaço'

Quem acompanhou de perto todos os detalhes do desfile foi Juliana Paes. A protagonista de A Dona do Pedaço, toda vestida pela "Yes, Brazil" – com um shortinho bem curto e um camisão branco – sentou na primeira fila, logo na frente de outro famoso, Rômulo Arantes Neto, que fez questão de passar discreto pelo evento.

Monique Evans foi aplaudida ao beijar a mulher | Foto: Reprodução

Beijão de Monique na mulher

Além de Xuxa, outra ex-modelo roubou a cena e foi bravamente aplaudida em sua passagem pela passarela. Monique Evans, aos 63 anos, relembrou seus tempos de desfile e cruzou o evento usando um look comportado, mas bastante decotado. E, não foi só isso, ela protagonizou o momento mais ovacionado do desfile. Em uma encenação na passarela, Monique dispensou um rapaz – um dos modelos – e agarrou a mulher, Cacá Werneck, que assistia na primeira fila. Deu um beijão daqueles de cinema e de tirar o fôlego. O público foi ao delírio.

Cheiro diferente no ar

E, por falar no público presente – quase todos convidados mais velhos e com bastante identificação com os anos 80 – uma cena chamou a atenção do blog. Uma senhora, sentada na primeira filha, tranquilamente sacou seu cigarro de maconha e fumou acompanhando o desfile. O cheiro de maconha ficou no ar e alguns convidados chegaram a buscar de onde ele vinha. A senhora nem se importou e continuou tranquilamente com seu cigarrinho.

As informações são do Blog do Léo Dias