Manaus recebe a quinta edição da Feira de Flores de Holambra

Manaus- Manaus terá a oportunidade de mais uma vez prestigiar uma diversidade de flores em seu cenário natural. "A Feira de Flores de Holambra" vem novamente perfumar e encantar a cidade. Evento consolidado no Brasil, fazendo parte do calendário municipal de algumas cidades, os manauaras poderão admirar o colorido das flores e o grande movimento cultural e ecológico trazidos pelo evento.

A Feira de Flores de Holambra 2019 oferecerá mais de 250 espécies distintas de mudas e plantas ornamentais, das mais populares como: violetas, jasmins, lírios e cravos; às mais exóticas como: plantas carnívoras, bonsais, begônia, lisianthus, bromélias e orquídeas. As plantas e flores estarão em exposição e serão comercializadas a preços populares. A singeleza e o perfume das flores serão o estímulo certo para tocar e alegrar os corações das pessoas pertencentes a todas as classes sociais e idades.

O Festival acontecerá de 20 de Setembro a 6 de outubro de 2019, na Praça da Saudade, localizada no Centro da cidade, das 09h às 21h, diariamente, com entrada gratuita. O evento consiste na exposição e venda de flores e plantas ornamentais bem como a de produtos relacionados contribuindo, assim, para o aumento do fluxo econômico deste setor para a cidade. O público, além de se encantar com a Exposição, contará com uma excelente infraestrutura e segurança, dispondo de praça de alimentação com diversos produtos e serviços, artesanato, produtos para jardinagem, adubo, espaço kids, tudo isso somado a facilidade da localização.

Além disso, os dias serão enriquecidos com apresentações artísticas em vários formatos: saraus, workshops, e a presença de cantores renomados no cenário amazonense.

*Com informações da assessoria