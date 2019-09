Saiba o que não levar para o show de Sandy e Júnior em Manaus

Manaus - A espera acabou. A dupla mais querida dos fãs brasileiros desembarca em Manaus. Sandy e Junior realizam show nesta sexta-feira (13), a partir das 21h30, na Arena da Amazônia, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Contudo, a Live Nation, produtora da turnê “Nossa história”, recomenda aos fãs que não levem nenhum dos itens abaixo para os shows. Confira:

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;



- Go-Pro (Ou similares);



- Tablets;



- Cartazes de qualquer tipo;



- Guarda-chuvas;



- Alimentos ou bebidas compradas fora do evento;



- Bebidas alcoólicas;



- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;



- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;



- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;



- Fogos de artifício;



- Papel em rolo, jornais e revistas;



- Bandeiras e faixas com mastro;



- Capacetes de motos ou similares;



- Correntes, cinturões e pingentes;



- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;



- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;



- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;



- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;



- Lasers, walkie-talkie e drones;



- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;



- Animais - exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;



- Utensílios de armazenagem;



- Cadeiras ou bancos;



- Bastão para tirar foto;



- Buzinas de ar;



- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;



- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

Avisos importantes



Não haverá troca de setores no dia do show. No caso de E-Ticket, é preciso ter o ingresso disponibilizado no celular ou uma versão impressa em mãos. A produtora Live Nation também alerta sobre o cuidado com compras de ingressos realizadas foras dos meios oficiais. Os ingressos estão esgotados para a apresentação.

Informações e horário de entrada

Quando: Sexta-feira (13)



Local: Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.



Check-in Pacote VIP Gold: a partir das 16h30



Localização: Acesso pelo Portão C



Passagem de som: 18h



Abertura dos portões para o público: 18h30



Início do show: 21h30