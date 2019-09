Espetáculo 'Princesa Cafuxa' é atração no fim de semana

Manaus- O espetáculo “A Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria” é uma das atrações gratuitas da agenda cultural do fim de semana. Estrelada pela atriz Ariane Feitoza, a peça será apresentada neste domingo, (15), a partir das 18h, na Ponta Negra. A iniciativa faz parte da segunda fase do projeto “Maloca de Palhaços”, realizado pela Fitacrepe Filmes e Artes Cênicas com patrocínio do Banco da Amazônia (Basa) e apoio do Instituto Amazônia.

“A Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria” tem um roteiro livre inspirado nas princesas dos contos de fadas, também trazendo para cena temas sociais, culturais e políticos da atualidade. A plateia tem papel importante na encenação, por isso é que a beleza do espetáculo resulta da criatividade coletiva. Na história, a princesa Cafuxa vive aventuras e enfrenta obstáculos em busca de um príncipe palhaço – mas será que ela precisa mesmo de um príncipe para governar o seu reino?

O trabalho da atriz Ariane Feitoza como clown surgiu com o projeto “A Trupe da Alegria”, em 2003, com a visita da palhaça Cafuxa a hospitais e Centros de Atendimento a Crianças durante três anos. De lá para cá, a personagem adquiriu grandes proporções. Na companhia dos atores Jean Linhares e Idelson Mouta, Ariane compôs o grupo independente Compalhaçada, cuja esquete “Boxe com Palhaçada” foi ganhadora do 1° Festival Breves Cenas, em Manaus.

*Com informações da assessoria