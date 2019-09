Escolas promovem Feira Científico-Cultural em Manaus

Manaus- As Instituições Educacionais Nelly Falcão de Souza (INFS) realizam, neste mês, a tradicional Feira Científico-Cultural. Em sua XXXIII edição, o evento acontecerá neste sábado (14), no Pinocchio Centro Educacional, e no dia (20), no Colégio Martha Falcão .

De acordo com a diretora das INFS, professora Nelly Falcão, o objetivo do evento é motivar os alunos a aplicarem na prática conteúdos teóricos estudados em sala de aula, possibilitando experiências, vivências e contextualizações de diferentes campos de pesquisa que transitam entre disciplinas científicas, sociais e culturas.

Os alunos da Educação Infantil do Pinocchio Centro Educacional estarão apresentando projetos com o tema “Origens: Novo Gênesis”, em que trabalham uma abordagem do passado visando redescobrir uma nova forma de se compreender o presente. O evento é aberto ao público e acontecerá no sábado (14), das 8h às 12h, na sede da escola, que fica localizada na rua Mário Ypiranga, 679, no bairro Adrianópolis, zona Centro Sul de Manaus.

A feira contará com a apresentação de doze trabalhos: Surgimento das Cores; O que existe entre o ovo e a galinha; A música e sua origem; A evolução das borboletas; As quatro estações: como elas nascem; Formas geométricas: da origem aos nossos dias; O ciclo da vida; Semente: a origem da vida; Árvore genealógica; A origem do dinossauro; O homem das cavernas: a origem da humanidade; e Meios de comunicação: da origem aos dias atuais.

“Permitir que eles visitassem o passado para compreender melhor nosso presente e preservar nosso futuro, foi exatamente o ponto de partida para que nossos alunos, com a orientação das suas professoras, iniciassem os estudos para os projetos da XXXIII Feira Científico-Cultural”, destaca a diretora das INFS.

Colégio Martha Falcão

No dia (20), das 8h às 16h, será a vez da Feira Científico-Cultural no Colégio Martha Falcão, que também faz parte das INFS. As crianças e adolescentes da instituição apresentarão 35 trabalhos com o tema do evento,“Origens: Novo Gênesis”. Entre os destaques, está a apresentação sobre a Astronomia Indígena; Jardim Sensorial; O poder do mito: a jornada do herói; Estresse a causa das grandes doenças; A trajetória da medicina até os tempos atuais: ciências das doenças e da arte de curar; Mistérios do universo; Cartografia: representação, comunicação e visualização espacial; e O universo dos super-herois com a mitologia.

“Estamos com as portas abertas para receber o público na nossa feira, o evento é totalmente gratuito. E é uma chance para os pais e responsáveis que quiserem trazer os filhos para essa imersão científico-cultural e, ainda, conhecerem o colégio e interagirem com outras crianças”, convida a professora Nelly Falcão.

*Com informações da assessoria