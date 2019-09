Nostalgia e emoção marcam show de Sandy e Júnior na Arena da Amazônia

Neste sábado (14), a dupla se apresenta em Belém. Dia 21 será a vez de Porto Alegre. | Foto: Yghor S'ttéphano Palhano

Manaus - Emocionante. É a palavra que resume o show de Sandy e Junior, na noite de sexta-feira (13), em Manaus. A dupla subiu ao palco na Arena da Amazônia, pontualmente, às 21h30.



Foram duas horas de muita nostalgia. A maior parte do público presente era de fãs que cresceram junto com a dupla. Teve balões, plaquinhas personalizadas, papel picado, coreografias e, claro, muitas lágrimas de emoção.

Até aqueles que não puderam comparecer ao show foram simbolizados. O bancário Marcos Lima, 33, que não pôde rever os ídolos, devido a um compromisso de trabalho, foi homenageado pelas amigas Lilian Oliveira, 30, e Alessandra Silva, 34. As duas levaram uma foto dele para representá-lo no evento.

Bancário que perdeu o show é homenageado pelas amigas | Foto: Daniel Landazuri

“Quando soubemos que a turnê viria para Manaus o Marcos prontamente organizou tudo. Comprou nossos ingressos ainda nos primeiros dias de venda. Tudo foi antecipado, porque ele é mito fã. Mas, um mês antes do evento ele foi convocado para gerenciar outro banco em Barcelos (distante 401 quilômetros de Manaus). Aí descobriu que só poderia voltar para capital um dia depois do show”, explicou Lilian.

“São mais de 13 anos de amizade. Costumávamos nos reunir para cantar as músicas da dupla. ‘A Lenda Dessa Paixão’ marcou nosso período na escola. Uma pena ele não ter presenciado o show, mas vamos registrar tudo”, disse Alessandra.

Interação com o público

Quem estava aqui no último show? Perguntou Júnior logo no início da apresentação. Em resposta, a maioria do público levantou a mão. A última vez que os irmãos cantaram em Manaus foi em 2007.

“Nem em sonho imaginávamos reviver esse reencontro. Esse show é especialmente para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Vocês são incríveis”, disse Sandy.

| Foto: Yghor S'ttéphano Palhano

O show começou com “Não Dá Pra Não Pensar” e encerrou com “Vamô Pulá!”. Destaque para “Enrosca”, em que Junior assumiu os vocais e apresentou um poderoso solo de bateria.



“Imortal”, um marco na carreira da dupla, foi o momento de Sandy brilhar ainda mais. Quando tocou “Turu Turu”, a música mais pedida pelos fãs, o público cantou em coro.

Acompanhada da tia, Thamiris Levy, de 26 anos, cantou todas as músicas e se emocionou bastante. Ela acompanha a dupla desde os 8 anos. Apesar de gostar muito de Sandy e Junior esse foi o primeiro show que ela participou.

Tia e sobrinha curtem o show juntas | Foto: Mara Magalhães

“Comprava todos dos CDs. Fiquei triste quando eles anunciaram a pausa, mas seguir acompanhando a carreira solo dos dois. Quando eles anunciaram o retorno eu fiquei muito feliz. Passei a madrugada na internet quando a venda dos ingressos foi liberada. Estou muito feliz. O show foi incrível”, disse Thamiris. Ela aproveitou para fazer um pedido aos ídolos. “Espero que essa turnê não seja a última vez deles juntos. Eles precisam fazer outros shows juntos”, declarou.

Em Vamô Pulá!, os celulares foram deixados de lado para atender o pedido do refrão. “Muito obrigada pelo carinho”, disse Sandy ao se despedir.

A turnê "Nossa História"

No sábado (14), a dupla se apresenta em Belém. Dia 21 será a vez de Porto Alegre.

Depois, a dupla segue para Nova York no dia 2 de outubro e Portugal no dia 4 de outubro, Sandy e Junior, então, voltarão ao Brasil para dois shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro; e um outro no Rio, no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico, encerrando a turnê.