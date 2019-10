3º Cabocão Cine Festival está com inscrições abertas

Manaus - A terceira edição do Cabocão Cine Festival, vai acontecer de 3 a 8 de dezembro de 2019 e vai contar com a parceria da Preta Produções e Eventos, Mamius Produções e Pekena Filmes, sendo uma realização da Amacine Futuros Cineastas. O evento só exibe filmes realizados e produzidos nos municípios do Amazonas.

As Oficinas de Cinema, que produzirá filmes para o evento serão em Manacapuru, Barcelos, Manaquiri, Anori e Rio Preto da Eva. Esses mesmos municípios farão parte da programação de exibição dos filmes do festival, que esse ano tem como novidade uma exibição na Capital Manaus, no Largo São Sebastião.

O festival aceitará inscrições de curtas com duração até 15 minutos de todos os municípios do Estado do Amazonas até o dia 25 de novembro e premiará as categorias de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz. Os filmes poderão ser enviados para o e-mail [email protected] ou os realizadores podem disponibilizar os curtas pelo vimeo ou outras plataformas digitais.

Esse ano a cidade anfitriã será Barcelos, onde acontecerá a abertura e encerramento do 3º Cabocão Cine Festival e cujo os filmes receberão uma premiação especial nas categorias de Melhor Filme, Ator e Atriz da cidade.

A coordenação geral é de Priscila Peixoto, fazendo parte da equipe ainda Claudilene Siqueira na função de coordenadora das Oficinas de Cinema e de Z Leão como cineasta responsável.

*Com informações da assessoria