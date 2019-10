Circuito Geniais Music estreia com pocket show em Manaus

Manaus- Um programa de TV transmitido pela internet que reunirá 10 cantores em performances gratuitas. Trata-se do projeto Circuito Geniais Music, comandado pela cantora e empresária, Jôci Carvalho que será realizado em dois dias de apresentações.

O evento está marcado para acontecer nos dias (19) e (26) de setembro na praça de alimentação do Shopping Grande Circular , a partir das 19h.

Para esta primeira edição alguns artistas regionais foram selecionados para um pocket show de ritmos distintos, mostrando a versatilidade sonora da cena manauara.

O pocket show trará a também estreia da Geniais Band, uma banda de instrumentistas de baile que vão acompanhar os artistas durante o programa.

Sobem ao palco do projeto na quinta-feira, (19), a banda Official 80, a cantora Babi Ferreira, Rogerinho da Bahia, Dueto Romântico, Felipe Oliveira da banda Moriah, Marcos Paulo. Já no dia 26, estão previstas apresentações de Hêmilly Lira, Nelson Vity, Paulinho e banda (ex grupo Firmeza), Natacha Malízia e Elias Moreira.

Com um formato de um programa de TV musical, o Circuito Geniais Music tem o intuito de dar visibilidade e voz aos artistas manauaras com a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube de mesmo nome. “O principal objetivo deste projeto é valorizar profissionais da cadeia produtiva artística da capital e dos interiores. Artistas, produtores, técnicos de som, holdings e, inclusive, grupos profissionais de dança, bem como, o seguimento de artistas cristãos”,explica a cantora.

Revista

O projeto, idealizado pela empreendedora, cantora e produtora artística /cultural, Jôci Carvalho, juntamente com a equipe do Grupo Pactum Serviços e Entretenimento, também ganhará uma revista com nome Circuito Geniais. “Será uma revista trimestral, em versão impressa e também digital por meio de site e aplicativo. A revista dará o destaque da capa para um artista, não importa a modalidade, que poderá ser da música, do teatro, das artes plásticas, da dança

O critério de destaque será dado ao artista que apresenta um excelente desempenho de trabalho, e deverá ser escolhido pela equipe do Grupo Pactum que está antenado no cenário artístico da nossa capital. Com essa atitude queremos estimular e elevar o nível das nossas produções”, diz Jôci.

A revista também trará conteúdos: cultura, turismo, esporte, lazer, entretenimento, ações sociais e anúncios publicitários que ajudarão no fomento e manutenção para manter suas veiculações em dias.

A primeira edição da Circuito Geniais está prevista para o mês de outubro/novembro como edição especial de lançamento.

O grupo Pactum destaca que o artista regional sempre será o seu maior incentivador para promoção e produção de seus eventos, nada impede que em nossos eventos tenham como convidado um artista nacional para engrandecer ou abrilhantar, porém sabemos que para muitos empresários local, o artista regional é visto sem força ou com pouca expressão, para nós do Grupo Pactum, eles têm e sempre terão grande valor e vamos desmistificar o ditado que diz “santo de casa não faz milagres”.

*Com informações da assessoria