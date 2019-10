Projeto Musicando da UEA abre mais de 150 vagas para turmas

Manaus- As inscrições do projeto Musicando da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) começam nesta segunda-feira, (16) de setembro e seguem até o dia (20) setembro. Os interessados devem observar os pré-requisitos de cada modalidade, conforme o Edital. As turmas são para nível iniciante, básico e avançado.

As inscrições estão sendo efetuadas somente no prédio do curso Marechal Rondon, localizado na avenida Epaminondas, esquina com a avenida Leonardo Malcher, das 8h às 12h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3233-7237.

No total, são oferecidas 157 vagas para os cursos de Canto Livre (Coral), Violino, Viola, Violão, Contrabaixo acústico, Violoncelo, Trompa, Trompete, Trombone, Clarinete, Musicalização infantil. E serão distribuídas da seguinte forma:

Canto Livre (Coral): 40 vagas;

Violino: 15 vagas, sendo 10 vagas para nível avançado (candidato ao vestibular de música); e 5 vagas para iniciante;

Viola: 4 vagas, sendo 2 vagas para nível avançado (candidato ao vestibular de Música) e 2 vagas para iniciante;

Violão: 30 vagas, sendo 6 vagas para iniciante (infantil); 6 vagas para iniciante (adulto); 18 vagas para nível básico;

Contrabaixo acústico – 5 vagas;

Violoncelo: 1 vaga;

Trompa: 4 vagas;

Trompete: 2 vagas;

Trombone: 2 vagas;

Clarinete: 4 vagas;

Musicalização Infantil: 50 vagas

*Com informações da assessoria