‘Tudo junto e misturado’ vai reunir forró e sertanejo no mesmo palco

Manaus - Tudo junto e misturado’, esse é o tema da ‘Terça do Moai’., festa que vai misturar forró, samba, sertanejo, pagode e funknejo, na casa mais charmosa de Manaus, situada na avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste da Cidade. O Moai Restobar funciona toda terça-feira e aos sábados, a partir das 21h com as melhores atrações locais.

Nesta terça-feira (17), sobem ao palco da casa o grupo de pagode Vem K Sambar, Toinho e Forró Show, Jyou Guerra, Daniel Trindade e John Veiga. Cada atração fará um show em um ritmo diferente para agradar a todo o público que comparecer na casa.

Para curtir a festa sem pagar nada, a casa disponibiliza uma lista vip nas redes sociais oficiais da casa (@moairestobar), com entrada gratuita até a meia-noite. Mulher não paga entrada a noite toda e as 200 primeiras ganham uma caipirinha. Após a meia-noite, os homens pagam R$20. Mas para quem deseja curtir na área vip com direito open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska até as 04h da manhã a pulseira custa R$40.

O Moai reserva ainda um espaço para os aniversariantes que desejam comemorar no local. Mas é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602. Os aniversariantes ganham mesa reservada, lista vip para os convidados até as 00h, combo de Hulk e Nordk.

*Com informações da assessoria