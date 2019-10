Cavaleiros do Zodíaco: Saga de Hades está disponível na Netflix

Já estão disponíveis no serviço de streaming da Netflix os episódios de Cavaleiros do Zodíaco que correspondem à Saga de Hades, uma das mais aclamadas do anime. Anteriormente, os episódios só estavam disponíveis na Crunchyroll, plataforma de streaming exclusiva de animes. Hades é dividido em 31 OVAs, divididos entre as fases do Santuário, Inferno e dos Campos Elíseos.



Todos os episódios estarão disponíveis com a dublagem original, em japonês e também com o áudio em português. A Saga de Hades foi produzida entre 2002 e 2008, como continuação da Saga de Poseidon do anime original. Aqui vemos a mais recente guerra santa travada entre os guerreiros comandados por Atena e Hades, o deus do submundo.

Os fãs da obra de Masami Kurumada vão passar muito tempo na Netflix nas próximas semanas. Além da Saga de Hades, já disponível, o anime clássico chegará ao catálogo da plataforma no próximo dia 15 de outubro. Uma segunda temporada de Saint Seiya: Os Cavaleiros do Zodíaco, adaptação da própria Netflix, também já está programada, embora sua data de estreia ainda não tenha sido confirmada.