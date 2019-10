Reunião tem escolha de comissão organizadora Festival de Dança

Manaus- A Secretaria de Estado de Cultura (SEC) promoveu, nesta segunda-feira (16), uma reunião com artistas e produtores sobre o 9º Festival Amazonas de Dança , previsto para novembro deste ano. O encontro aconteceu no Palacete Provincial e reuniu aproximadamente 30 representantes do segmento, além do secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, e da secretária executiva da pasta, Sigrid Cetraro.



O evento foi marcado pela eleição da comissão organizadora e curadoria do festival. Foram escolhidos para compor a comissão Anderson Mendonça, Fran Martins, Fábio Moura, Wanessa Leal e Edgar Damasco. Para a curadoria, os nomes mais votados foram Maykon Andrade, Maurício Oliveira e Ana Mendes.

Também por votação ficaram decididos alguns pontos que vão nortear a elaboração do edital do evento, como duração das apresentações e ineditismo. O edital deve ser publicado ainda este mês.

Antes das deliberações, o secretário estadual de Cultura conversou com os presentes sobre o festival e sobre as ações da pasta em andamento. “Estamos sempre abertos ao diálogo, e é importante ouvir os anseios da classe, além de colocá-los a par de passos que estamos dando para consolidar cada vez mais o fazer cultural, como o trabalho que está sendo desenvolvido para a criação do Fundo de Cultura e do Conselho Estadual”, afirmou Apolo.

*Com informações da assessoria