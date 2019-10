Sesc Amazonas abre inscrições para o curso de teatro

Manaus- Estão abertas as inscrições para o curso de teatro do Sesc AM , as aulas são ministradas aos sábados, pela manhã ou à tarde, com as turmas Teatro para Crianças (7 a 12 anos), Iniciação Teatral (a partir de 13 anos) e Laboratório de Encenação (a partir de 14 anos).

O curso de teatro do Sesc AM alia exercícios de expressão corporal e vocal, com criação coletiva de cenas e esquetes teatrais. O objetivo é desenvolver as habilidades artísticas dos participantes. Também é voltado para estudantes e profissionais que buscam uma melhor compreensão, tanto de si, quanto do mundo ao seu redor e as melhores formas de se relacionar. São ministrados os fundamentos da interpretação teatral, os princípios da expressão corporal e da voz em cena. São promovidos jogos teatrais, e improvisação cênica.

As aulas ocorrerão no Centro de Atividades do Sesc AM, que fica localizado na rua Henrique Martins, 427, Centro. O investimento mensal para trabalhadores do comércio é de R$ 45 e para o público geral R$ 90.

