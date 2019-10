Ingressos do Lollapalooza 2020 começam a ser vendidos

Até o momento, as atrações do festival ainda não foram divulgadas | Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (18), foi iniciada a pré-venda de ingressos para o festival Lollapalooza 2020, que será a nona edição do evento no país, tendo data marcada para 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O primeiro lote de vendas do festival, que inclui os três dias de evento, tem custo de R$637,50 com condições especiais para clientes dos bancos Bradesco, Next e Bradescard, em até 5x sem juros e com 15% de desconto. A venda geral terá início em 23 de setembro, às 10h.

Até o momento, as atrações do festival ainda não foram divulgadas. Aos que desejarem comprar os ingressos na pré-venda, acessar o link.