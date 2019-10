‘Dennis DJ’ promete agitar o ‘Baile das Medicinas’, em Manaus

Manaus - Dennison de Lima Gomes, mais conhecido pelo nome artístico de “Dennis DJ”, diretamente do Rio de Janeiro, retorna à capital amazonense como parte das atrações do “Baile das Medicinas”, que acontece no dia 20 deste mês, a partir das 21h, na Copacabana Chopperia, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O evento é assinado por alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Nilton Lins e Faculdade Metropolitana (Fametro).

Trajetória musical

Dennis iniciou oficialmente sua carreira como DJ em 1997, na Furacão 2000, que logo depois Dennis fundou a “Galerão Records”, sua própria gravadora, e viu sua marca se tornar sucesso nacional.

Produziu o Bonde do Tigrão, Tati Quebra Barraco, Sapão, além de músicas de grande sucesso, como “Tudo é Festa”, de Marcinho, e “Tapinha Não Dói”, de Naldinho e Beth. No cenário musical do rap e hip hop. Dennis também já produziu canções de reconhecimento nacional, como “Mansão Thug Stronda”, do grupo Bonde da Stronda.

Em 2013, Dennis deu início a seu projeto como produtor, misturando o funk a outros gêneros, quando escreveu e produziu “Louca, Louquinha”, interpretada por MC K9 e João Lucas & Marcelo, que se tornou a canção mais executada nopaís naquele ano.

Nas redes sociais, “Dennis DJ” acumula mais de 1 milhão de seguidores | Foto: Divulgação

Em outros estilos musicais, Dennis também trabalhou com o grupo Monobloco na música “Carol”, com o cantor sertanejo Lucas Lucco na música “Se Produz” e “Um Brinde”, com participação da cantora Marília Mendonça e da dupla Maiara & Maraísa.

Além de já ter realizado parcerias musicais com gente como, Wesley Safadão, Nego do Borel, Ronaldinho Gaúcho, MC Kevinho, MC Livinho, do pagodeiro Thiaguinho, Dilsinho e mais recentemente, Anitta.

Grandes hits

Com números astronômicos, atingiu a incrível marca de mais de 6.2 milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming musical Spotify, 602 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube e mais de 2 milhões de fãs nas redes sociais, o autor e produtor de dezenas de hits é presença cativa entre as músicas mais tocadas do país nas plataformas digitais de áudio.

Como produtor, Dennis DJ chegou ao topo da lista com as 50 canções mais tocadas no Spotify – “Só Você”, parceria com MC G15 que alcançou a primeira posição na plataforma e figurou diversas semanas no chart, acumula mais de 78.4 milhões de streams.

O hit “Agora É Tudo Meu” chegou à segunda posição e conta com mais de 51.4 milhões de plays; “Medley da Gaiola”, atualmente com 70.6 milhões de streams, atingiu o nº 1 do Top 50 Viral Global. Este ano, Dennis alcançou marcas inéditas está entre os quatros artistas mais ouvido no Brasil e faz parte do Top 500 no mundo, no Spotify.

Nas redes sociais, ele acumula mais de um milhão de seguidores. No YouTube com os mais recentes sucessos possui milhões de visualizações. Além disso, seu canal também conta com os podcasts feitos pelo DJ e produtor, todos eles com mais de um milhão de plays.

Dennis DJ é um sucesso | Foto: Divulgação

O Baile

Além de Dennis DJ, o baile ainda conta com a participação dos artistas George Japa, Jyou Guerra, João Victor & Rodrigo e dos DJs Daniel Barreto, Ítalo e Rafa.

Os ingressos já estão à venda nas centrais da Alô Ingresso, localizadas nos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma ao preço de R$ 40 (pista), R$ 85 (frontstage), R$ 125 (lugar no camarote). Todos os valores são referentes à meia-entrada.

Para os interessados em open bar e open food, o “camarote gold” custa R$ 255 (meia) por pessoa. Os passaportes podem também ser adquiridos pelo site www.aloingresso.com.br ou em postos de autoatendimento espalhados por Manaus.