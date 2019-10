Estreia: Rambo: Até o Fim mostra Stallone trucidando vilões

Interminável herói de ação, Sylvester Stallone retorna a um de seus papéis mais populares em Rambo: Até o Fim. Em clima de despedida, o astro de 73 anos interpreta pela quinta vez o militar – e “máquina de matar” – eternamente traumatizado pela Guerra do Vietnã no que promete ser a última encarnação do supersoldado. O longa estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta (19).

Como aconteceu em boa parte da saga do lutador Rocky Balboa, que rendeu três indicações ao Oscar para o ator, Stallone tem participação direta na construção do personagem. Na franquia Rambo, dirigiu o quarto filme, de 2008, e coescreveu os roteiros de todos os filmes.

A tranquilidade de John Rambo é interrompida | Foto: Divulgação

Agora John Rambo vive no rancho no qual nasceu. Trata-se então de um filme da franquia passado, como no primeiro, nos Estados Unidos – na sua terra natal entoa o simbolismo de conclusão de uma saga. Por isso, enquanto cuida da terra e de seus cavalos, a silhueta sempre tensa do justiceiro e ex-militar parece finalmente ter encontrado sua paz, transformando sua constante sede por vingança em uma tormenta pontual que o leva a seus costumeiros devaneios.

Contudo, apesar de seu tempestuoso passado, agora Rambo permanece dócil, cuidando da única família que lhe resta.

Entretanto, ele precisará se juntar a uma jornalista para resgatar jovens mulheres que sofrem com um esquema de tráfico sexual. Uma das vítimas é uma jovem que Rambo considera da família, e por isso ele vai em buscade vingança.

Ator volta ao papel do veterano de guerra John Rambo em quinto filme da franquia | Foto: Divulgação

Levado às telonas com o mesmo carinho que o ajudou a construir sua carreira por tantas vezes, este filme conta mais uma vez com a presença de Sylvester Stallone como grande responsável por esta jornada. Dirigido por Adrian Grunberg, que finalmente está ganhando espaço como diretor depois de tanto fazer como assistente de direção, a ação aqui é tão equilibrada quanto surpreendente. Por se tratar de um filme de despedida, em alguns momentos a carga dramática soa superficial, quando deveria ganhar organicidade junto ao adeus de tão querido personagem.

Para a crítica, grande parte dos problemas deste filme se deve pela estrutura falha do roteiro, que decide seguir por um caminho inédito abrindo novos arcos ao invés de fechá-los. Com isso em mãos, o personagem de fato encontra um final de arco ideal, após cinco filmes. Porém, a inserção de novos personagens para, então, descartá-los torna a experiência do espectador frustrante, pois não há apego emocional em relação a Gabrielle e Maria (Adriana Barraza), a não ser a tentativa de interpretação da primeira e a carga dramática da segunda, já veterana. Ainda assim, não conseguem fazermuito em cena.

Banner do filme | Foto: Divulgação

Por sua vez, o próprio Rambo destoa do restante de sua jornada. Apesar de haver autenticidade ímpar no que Sylvester Stallone faz com um de seus ícones criados para o cinema, há uma falha do roteiro em tentar transformá-lo em alguém conformado com a natureza da violência. Seguindo o estereótipo do sujeito que se transforma em anti-herói após tanto sofrer perdas pessoais, aqui ele é potencializado, ganhando cenas típicas de filmes “gore” nos quais a violência é o propósito e a natureza da ação.

Este é o filme de despedida que acerta por ser puramente nostálgico, além de conter cenas de ação que somam a este ícone cinematográfico, elevando Stallone como um dos responsáveis pelo que o cinema de ação se transformou nos últimos quarenta anos. Porém, a execução é falha da estrutura do roteiro à forma com a qual determinados momentos soam artificiais – justamente o drama que tanto poderia servir de base para esta despedida. Em suma, uma despedida com o amargo e ferrosogosto de sangue.