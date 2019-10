Primavera dos Museus reúne atividades gratuitas em Manaus

Manaus- Visitas guiadas ao Museu da Cidade de Manaus, mesa redonda e o lançamento do livro “ Mercado Adolpho Lisboa : História e Arquitetura” integram a programação da 13ª Primavera dos Museus, evento nacional promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Em Manaus, as atividades são realizadas pela Prefeitura de Manaus e ocorrerão entre (23) a (29) de setembro, no Museu da Cidade e no Instituto Amazônia, sempre com entrada gratuita.

Realizada anualmente, a Primavera dos Museus tem o objetivo de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, além de aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade. Este ano, o evento tem como tema “Museus por dentro, por dentro dos museus”, e conta com atividades realizadas por todo o país.

Visitas ao Museu

Em Manaus, as visitas ao Museu da Cidade integram a programação do evento e acontecerão no horário normal, de (24) a (29), das 9h às 17h, sempre com última entrada às 16h20.

Localizado no prédio do Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, Centro Histórico de Manaus, em frente à Praça Dom Pedro II, o museu oferece oito salas para visitas, apresentando a exposição permanente "A Cidade de Manaus: História, Gente e Cultura", que conta a história da cidade e da identidade do povo manauara através de interações tecnológicas, peças arqueológicas e artigos regionais.

Mesa redonda

As visitas ao Museu da Cidade integram a programação do evento | Foto: Leonardo Leão / Manauscult

Já no quarta-feira, (25), acontece uma mesa redonda com o tema “O processo de implantação do Museu da Cidade de Manaus”, das 15h às 17h, no Instituto Amazônia, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro, próximo ao Museu da Cidade.

A atividade, que requer inscrição, será ministrada pelo diretor de Cultura da Manauscult, Márcio Braz, e pelas arquitetas e professoras Ana Lúcia Abrahim e Alcilânia Lima.

Durante o evento, os profissionais abordarão o processo de implantação do Museu da Cidade, desde a lei que o cria, passando pelo edital de chamamento público, projeto museográfico, reformas e demais acontecimentos, bem como as dificuldades encontradas durante o processo, o legado e as perspectivas futuras para permanência do equipamento cultural.

Os interessados em participar devem preencher previamente um formulário on-line, disponível no link http://bit.ly/mesa-museudacidade . A inscrição é gratuita.

Lançamento de livro

Logo em seguida, ainda no dia (25), às 17h, acontece o lançamento do livro “Mercado Adolpho Lisboa: História e Arquitetura”, também no Instituto Amazônia.

Escrita pelo jornalista, historiador e professor Otoni Mesquita, a obra faz um levantamento histórico sobre o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, destacando a sua relação com o abastecimento regional e as mudanças processadas na sociedade local.

O autor ainda dá destaque para a construção, ampliações e outras atualizações do conjunto de edificações do seu entorno imediato. A partir de documentos oficiais e relatos de viajantes, Otoni reconstitui um panorama de Manaus, destacando o espaço do Mercado com um dos elementos mais significativos da identidade e memória.

*Com informações da assessoria