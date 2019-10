Emmy 2019 tem Marjorie Estiano, Porta dos Fundos e outros brasileiros

O Emmy Internacional divulgou nesta quinta-feira (19) os concorrentes para a premiação deste ano, com indicações de 21 países e pelo menos oito produções brasileiras na disputa por estatuetas. Marjorie Estiano concorre na categoria Melhor Atriz por sua atuação na segunda temporada da série Sob Pressão. Na categoria Comédia, outro destaque do Brasil: o Especial de Natal Porta dos Fundos, produzido para a Netflix.

"Se Eu Fechar Os Olhos Agora", da Globo, com Débora Falabella, Mariana Ximenes e Murilo Benício, concorre como melhor Minissérie. A premiação indicou obras brasileiras também nas categorias Melhor Ator (Raphael Logam, pela atuação na série "Impuros", da Fox), Programa de Arte ("Ópera aberta - Os pescadores de pérolas", da HBO), Documentário ("A primeira pedra", do Canal Futura), Série Dramática ("1 contra todos", da Fox), Série curta ("Hack the city", da National Geographic", e Programa de Língua Estrangeira (Magnífica 70, da HBO).

"A diversidade, a distribuição geográfica e a qualidade dos indicados deste ano são um testemunho da crescente riqueza de televisão de destaque criada em escala global", disse Bruce L. Paisner, presidente e CEO da Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão.

A premiação acontece em novembro, em Nova York. No Twitter, brasileiros comemoraram as indicações, especialmente a de Marjorie Estiano — na manhã de hoje, o nome da atriz figurava entre os assuntos mais comentados da rede social.