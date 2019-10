Sete Bandas tocam no Oktoberfest da Chopperia do Battuta

As bandas deste ano são Goodfellas, Bates, Ev5, Synthetica, Fullgas, The Vardia e Breakos | Foto: Divulgação

Manaus- Muito rock'n roll e muito chopp rolarão de sexta-feira (20), até o próximo domingo (22), na segunda edição do Oktoberfest da Chopperia do Battuta, que fica localizada na avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. Ao todo, sete bandas levarão clássicos internacionais e nacionais ao público presente.

De acordo com a produtora do Oktoberfest do Battuta, Carla Cordeiro, esse ano é esperado um público bem maior e os shows acontecerão no pátio da cervejaria. "O evento está mais organizado, então, nossa expectativa é que seja muito divertido para toda a família e com total segurança para os nossos clientes", afirma Cordeiro, que ressaltou que a entrada do Oktoberfest será gratuita.

Ainda conforme a produtora do evento, as bandas deste ano são Goodfellas, Bates, Ev5, Synthetica, Fullgas, The Vardia e Breakos.

O baixista Denilson Bentes da Breakos revela que o importante é fazer um bom som e se divertir com os amigos. "Tocaremos no domingo, vamos para nos divertir e também tocar muito rock'n roll para o público presente", afirma o músico.

