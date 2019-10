'Baile das Medicinas' acontece nesta sexta-feira (20) no Copacabana

Manaus - Nesta sexta-feira (20), acontece o "Baile das Medicinas" na Copacabana Choperia (Av. Turismo, Tarumã), com a presença do DJ e produtor Dennis. A noite ainda terá shows de George Japa, Jyou Guerra, João Victor & Rodrigo e dos DJs Daniel Barreto, Italo e Rafa. O evento é assinado por alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Nilton Lins e Faculdade Metropolitana (Fametro) e começa às 21h.

Os ingressos já estão à venda nas centrais da Alô Ingresso, localizadas nos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma ao preço de R$ 40 (pista/meia), R$ 85 (frontstage/meia), R$ 125 (lugar no camarote/meia), mas para aquele que gostam de open bar e Open food, uma boa opção é o camarote Gold que custa R$ 255 (meia/por pessoa). Os passaportes podem também ser adquiridos pelo site www.aloingresso.com.br ou em totens de autoatendimento espalhados por Manaus.

Dennis DJ é nome com grandes sucessos, como “Malandramente”, “Cerol na Mão”, “Eu Tô Tranquilão”, “Quando o DJ Mandar”, “Vamos Beber” e “Um Brinde”, com participação da cantora Marília Mendonça e da dupla Maiara & Maraísa. Além de já ter realizado parcerias musicais com gente como, Wesley Safadão, Nego do Borel, Ronaldinho Gaúcho, MC Kevinho, MC Livinho, do pagodeiro Thiaguinho, Dilsinho e mais recentemente, Anitta.

O hit “Agora É Tudo Meu” chegou à segunda posição do chart Brasil e conta com mais de 51.4 milhões de plays; “Medley da Gaiola”, atualmente com 70.6 milhões de streams, atingiu o nº 1 do Top 50 Viral Global.

Este ano, Dennis alcançou marcas inéditas está entre os quatros artistas mais ouvido no Brasil e faz parte do Top 500 no mundo, no Spotify.

Dennis iniciou oficialmente sua carreira como DJ em 1997, na Furacão 2000, que logo depois Dennis fundou a “Galerão Records”, sua própria gravadora, e viu sua marca se tornar sucesso nacional. Produziu o Bonde do Tigrão, Tati Quebra Barraco, Sapão, além de músicas de grande sucesso, como “Tudo é Festa”, de Marcinho, e “Tapinha Não Dói”, de Naldinho e Beth.

Serviço:

Baile das Medicinas com Dennis Dj no Copacabana

Quando: dia 20 de setembro, sexta-feira, às 21h.

Onde: Choperia Copacabana (Av. Turismo, Tarumã)

Quanto: R$ 40 (pista/meia), R$ 85 (frontstage/meia), R$ 125 (lugar no camarote/meia), R$ 255 (camarote Gold/meia/por pessoa)

Pontos de Vendas: Centrais Alô Ingressos (Shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma)

Vendas On Line: www.aloingressos.com.br