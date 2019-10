Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, visita escola em Manaus

Manaus (AM) - O cartunista Mauricio de Sousa, criador da “Turma da Mônica”, visitou nesta sexta-feira (20) a Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Bilíngue Professor Djalma da Cunha Batista, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Após a cerimônia de abertura em comemoração aos 90 anos da imigração japonesa na Amazônia realizada pelos estudantes da Escola Djalma Batista, o ilustrador participou de uma mesa-redonda em que respondeu a perguntas dos alunos admiradores dos quadrinhos produzidos pelo cartunista.

O ilustrador também distribuiu gratuitamente quadrinhos autografados aos estudantes | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

A estudante Alice Da Silva Rocha, de 14 anos que sonha em trabalhar com a arte de desenhar, como cartunista ou arquiteta, realizou uma ilustração em homenagem a Mauricio.

Alice Rocha sonha em se tornar cartunista ou arquiteta | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

“Eu já o acompanhava desde criança. Aprender com os gibis dele era uma forma de diversão. Identifico-me muito com a Magali, é uma personagem que sempre quer estar onde tem comida. Quando o Mauricio começou a abordar a cultura japonesa nos seus quadrinhos fiquei ainda mais apaixonada, pois admiro muito a riqueza cultural do Japão”, contou Alice.

Os quadrinhos da Turma da Mônica faz parte da infância de vários brasileiros até os dias de hoje | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Maurício de Sousa surpreendeu-se com a estrutura da escola e como suas histórias ainda encantam a vida dos brasileiros. “Passando pelas salas de aula, assistindo a homenagem e conversando com os alunos, fiquei maravilhado com toda a escola. Percebi que há muitos estudantes que podem ser brilhantes ilustradores. Tive que conter a emoção. Vocês aqui, são privilegiados em ter um colégio que adota o modelo que deveria ser usado em todas as escolas do Brasil”, confessou Maurício.

Além de conhecer o projeto e os espaços da primeira Escola de Tempo Integral Bilíngue Português-Japonês do Brasil, Maurício de Sousa cumpre agenda no Festival de Cultura e Gastronomia Japonesa – Jungle Matsuri, às 17h no Studio 5 – Centro de Convenções, bairro Distrito Industrial.

A cerimônia celebra os 90 anos da imigração japonesa na Amazônia | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

No sábado (21), às 9h, Mauricio de Sousa ministrará uma palestra voltada aos pais e alunos da unidade de ensino, também no Eeti. O bate-papo terá como foco o tema educação no modelo desenvolvido pelos japoneses. Ambos os compromissos do cartunista na capital terão a duração de 1h30 e serão restritos ao público da escola.

Mauricio de Souza

Mauricio de Sousa começou a desenhar histórias em quadrinhos em 18 de julho de 1959, quando a história do cãozinho Bidu, seu primeiro personagem, foi aprovado pelo jornal em que trabalhava como repórter. As tiras em quadrinhos com o cãozinho e seu dono, Franjinha, deram origem ao famoso menino de cabelos espetados Cebolinha, em 1960. Atualmente, Bidu, que é o animal de estimação de Franjinha, participa tanto com seu dono como em historinhas em que é o astro principal.

Em 1970, decidiu lançar a revista da Turma da Mônica, chamada então de Mônica e sua turma.Em 1987, passou a ilustrar o recém-criado suplemento infantil d'O Estado de S. Paulo, o Estadinho, que até hoje publica tiras da Turma da Mônica.

Mauricio montou uma grande equipe de desenhistas e roteiristas e hoje detém os direitos da Mauricio de Souza Produções.

Além das revistas

Os quadrinhos de Mauricio de Sousa têm fama internacional, tendo sido adaptados para o cinema, para a televisão e para os Vídeo-games, além de terem sido licenciados para comércio em uma série de produtos com a marca das personagens.

Academia Paulista de Letras

No dia 13 de maio de 2011, Mauricio tomou posse na Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 24, que anteriormente era ocupada pelo poeta Geraldo de Camargo Vidigal, tornando-se assim o primeiro quadrinista a ser empossado por esta Academia.