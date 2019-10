Espetáculo 'Qyerem Caferem' tem apresentação única em Manaus

Manaus- Um time especial de palhaças promete fazer a alegria das famílias neste fim de semana, com o encerramento da segunda etapa do projeto “Maloca de Palhaços”, realizado pela Fitacrepe Filmes e Artes Cênicas com patrocínio do

Banco da Amazônia (Basa) e apoio do Instituto Amazônia. Todas as atividades são gratuitas.

Na sexta-feira, (20), a paraense Romana Melo, do grupo de teatro Palhaços Trovadores, apresentou o espetáculo “Querem Caferem”, inédito em Manaus. A apresentação começa às 20h, no espaço Caminhos da Arte (Rua Frei José dos Inocentes, Centro Histórico, próximo ao Paço Municipal).

Resultado da pesquisa de mestrado de Romana na Universidade Federal do Pará (UFPA), o solo incorpora experiências vividas pela atriz-palhaça, como a relação dela com a mãe, recordações de infância, o prazer de cozinhar e o encontro com a arte da palhaçaria. Rica em memórias e elementos da sua vida, a cena envolve realidade e imaginação, temperadas com aroma de café.

Solo de companhia paraense faz parte da programação do ‘Maloca de Palhaços’ | Foto: Divulgação

Já neste sábado (21), a partir das 19h, também no Caminhos da Arte, a turma que participou da oficina “Palhaçaria Feminina”, com a acrobata e pedagoga Fran Marinho, apresenta o espetáculo “ClownBARÉ”, uma reunião de cenas curtas ao estilo dos cabarés circenses. A proposta é que as participantes possam exercitar as técnicas que aprenderam ao longo dos dias de formação.

*Com informações da assessoria