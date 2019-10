Edital de Conexões Culturais recebe mais de 400 projetos artísticos

Com o prazo encerrado na última quarta-feira (18), depois de 45 dias de inscrições, o edital concurso-prêmio Manaus de Conexões Culturais, lançado pela Prefeitura de Manaus, recebeu 424 projetos artísticos e culturais, submetidos por artistas, agentes culturais e associações.

Pelo segundo ano consecutivo, a classe artística aderiu ao meio digital para a submissão dos projetos: dentre os inscritos, 338 propostas foram enviadas pela internet, e 86 de forma física, protocolizadas na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O envio por meio digital já foi adotado pela Prefeitura de Manaus desde o edital de 2017, com o objetivo de ampliar o acesso e desburocratizar o processo de inscrição dos projetos. Este ano, a inscrição on-line, antes feita via e-mail, foi facilitada a partir de formulários específicos para o edital, em que foram recebidos quase 80% do total de projetos inscritos.

Avaliação

Ao término da análise documental, o resultado será divulgado no Diário Oficial de Manaus (DOM) e também no portal Viva Manaus | Foto: Jéssica Rebello/Manauscult

Após a inscrição, os projetos passam agora pela avaliação da comissão técnica, responsável por analisar se as propostas estão devidamente em ordem e habilitadas para as próximas etapas. Ao término da análise documental, o resultado será divulgado no Diário Oficial de Manaus (DOM) e também no portal Viva Manaus.

Após a publicação deste resultado preliminar, os proponentes inabilitados terão até cinco dias úteis para interpor recurso. Em seguida, os projetos habilitados entrarão na próxima fase do edital, em que acontece a avaliação da comissão de seleção, e que, este ano, contará pela primeira vez com defesas orais dos proponentes habilitados, em formato de “pitchs”.

Conexões Culturais

Serão selecionados projetos em cinco categorias: produção; formação; difusão; residências e intercâmbios; ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais | Foto: Jéssica Rebello/Manauscult

Lançado no dia 2 de agosto, o edital da Prefeitura de Manaus vai contemplar até 103 projetos artísticos e culturais, em um investimento total de R$ 3 milhões. Serão selecionados projetos em cinco categorias: produção; formação; difusão; residências e intercâmbios; ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais. Os prêmios estão divididos em cinco módulos financeiros: de R$ 10 mil, R$ 30 mil, R$ 60 mil, R$ 75 mil e R$ 100 mil.

*Com informações da assessoria