Fernanda Brum se apresenta em show gratuito em Manaus

Fernanda Brum foi um dos destaques ano passado, durante a cerimônia de premiação do 19º Latin Grammy | Foto: Reprodução

Manaus - A cantora gospel Fernanda Brum se apresentará em Manaus no próximo sábado (28) no evento Fruto Fiel Externo do Ministério Geração Apostólica Geradores de Almas (GAPA), com entrada franca. A programação começará a partir das 19h no Estádio Municipal Carlos Zamith, localizado na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste da capital.

O evento, que está na 4ª edição, espera um público de 10 mil pessoas entre membros da igreja e convidados para a noite de celebração. E além de contar com a presença da cantora, terá também uma instrução bíblica pelo Bispo Marcelo Reis, organizador do evento e presidente do Ministério GAPA.

O evento é gratuito e aberto para todos os públicos | Foto: Divulgação

O líder do ministério falou sobre a importância das igrejas de Manaus promoverem eventos como esse na cidade e que também estão com propósito evangelístico. "Uma grande honra de Deus, pois é um evento para abençoar toda cidade de Manaus. É um evento com Fernanda Brum que tem apenas o propósito de fazer uma grande festa para Deus", afirmou o Bispo.

Cantora influente

A artista cristã e pastora Fernanda Brum com 29 anos de carreira, possui em seu repertório grandes sucessos conhecidos pelo público evangélico. As canções “Espírito Santo”, “Cura-me”, “Apenas um toque”, entre outras.

A cantora nascida no Rio de Janeiro, possui mais de 20 álbuns lançados no ramo da música gospel. Nas plataformas de música e redes sociais é seguida por milhares de fãs. Ganhadora de dois GRAMMY Latino, Fernanda venceu na categoria “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”, com "Da eternidade" em 2015 e “Som da Minha Vida” em 2018. Na premiação Troféu Talento, desde 1996 foi indicada dez vezes e venceu cinco.