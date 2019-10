Grupos artísticos do Claudio Santoro homenageiam Adoniran Barbosa

Manaus- O compositor João Rubinato, mais conhecido como Adoniran Barbosa, será homenageado em uma apresentação com os grupos artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, nesta quinta-feira (26), às 19h. O evento “Uma Saudosa Maloca” acontece no Cineteatro Aldemar Bonates, do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou , com entrada gratuita.



O Coral Adulto e a Camerata de Violões vão protagonizar o evento, que foi idealizado após o estudo da obra de Adoniran e também por sua contribuição à música brasileira, de acordo com o maestro regente do coral, Ricardo Alexandre Lima.

“A obra do Adoniran não era um samba apenas para vender, mas que contava uma história social em relação ao meio em que ele vivia, havia uma narrativa, e a homenagem é em relação a isso. Em ‘Saudosa Maloca’, por exemplo, ele faz uma crítica social ao crescimento da cidade de São Paulo, sobre as casas que foram derrubadas”, destaca

O evento também terá um caráter teatral. Lima explica que alguns dos 35 integrantes do Coral Adulto estarão caracterizados de personagens que fazem parte da vida e do samba de Adoniran Barbosa, como Matogrosso, Inês, Arnesto, Dito, Moacir, Ozebio, entre outros.

“Eles vão interpretar cenas durante apresentação que refletem nas músicas baseadas na vida dele. São pessoas que existiram e que inspiraram a obra dele”, explica.

O repertório reúne composições como “Saudosa Maloca”, “Tiro ao Álvaro”, “Trem das onze”, “A Mariposa”, “Samba do Arnesto” e “Samba italiano”. “O evento é para toda a família. Convidamos todos a prestigiar os grupos do Liceu nesta quinta e se conhecer um pouco mais sobre Adoniran Barbosa”, diz o maestro Ricardo Alexandre Lima.

*Com informações da assessoria