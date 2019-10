Dia do Idoso é comemorado com sexta-feira dançante, em Manaus

Manaus - Música, dança e entrega de prêmios fazem parte da programação do próximo “Sextas na Dança”, em comemoração ao Dia do Idoso, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), a partir das 14h, nesta sexta-feira (27). Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o evento tem entrada gratuita.

Entre as atrações estão performances de dança de grupos de melhor idade, além de apresentações musicais de Bella Queiroz e de Zezinho Corrêa e banda. A programação também terá entrega de certificados de reconhecimento ao trabalho de coordenadores que atuam em organizações de apoio ao idoso no Amazonas, que serão entregues pela Assembleia Legislativa do Amazonas e a SEC.

“O ‘Sextas na Dança’ é um sucesso, e queríamos homenagear essa data especial dentro deste evento. Este encontro é resultado da parceria entre o Movimento da Melhor Idade, o Fórum Permanente do Idoso e a SEC, para que tenhamos uma continuidade de atividades como estas. Os grupos também contribuíram para as ideais das atrações que vamos ter no dia”, ressalta Jorge Kennedy, um dos idealizadores do evento.

O evento será realizado das 14h às 20h, no CCPA, que fica localizado na avenida Silves, bairro Crespo (antiga Bola da Suframa).

Confira a programação do evento:

14h - Zezinho e seu teclado

14h30 - Performance de dança Contemporânea

15h - Performance grupos de dança do Melhor Idosos

15h30 - Performance de Dança do Ventre, com a professora Maise Ribeiro

16h - Aulão de Dança de Salão

16h30 - Grupo de Dança de Salão do Centro Estadual de Convivência do Idoso

17h30 - Entrega dos certificados

18h - Apresentação de Bella Queiroz

18h30 às 20h - Apresentação Zezinho Corrêa e banda