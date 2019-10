Parque infantil Adventure Kids Space é atração em Manaus

O espaço está funcionando na Praça de Eventos da Expansão do Amazonas Shopping | Foto: Divulgação

Manaus - A atração Adventure Kids Space, inspirada em elementos do espaço sideral e que conta com uma série de atividades para as crianças, encerra nesta quinta-feira (26). O espaço está funcionando na Praça de Eventos da Expansão do Amazonas Shopping, das 10h às 22h.



No Adventure Kids Space, os pequenos podem soltar a imaginação como se estivessem nos planetas. Entre as atividades do parque estão a estação lunar, tirolesa planetária, tombo espacial, tabuleiro de comandos da nave e piscina de bolinhas.

No Adventure Kids há também um espaço especial para os bebês se divertirem, além do ambiente Photo Opportunity, para sessões de fotos inspiradas em astronautas.

O ingresso para o parque é R$ 20,00, com direito a 20 minutos de muita brincadeira. Crianças com idade de 18 meses a 10 anos podem brincar no Adventure Kids, sendo que os menores de 6 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos.

Just Dance – No Amazonas Shopping também está funcionando a atração inédita Just Dance, badalado jogo de dança eletrônico. Uma pista de dança com 290m² foi reproduzida na Praça Central de Eventos do shopping para levar diversão para crianças, jovens e adultos que desejam dançar ao som dos seus ídolos. A atração é gratuita e funcionará até o dia 20 de outubro, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 21h aos domingos.

A brincadeira consiste em selecionar uma música para imitar os passos de um dançarino virtual. No videogame tradicional, o jogador mantém o controle na mão enquanto tenta seguir os movimentos da tela, mas ao vivo ele terá que mostrar seu talento em cima do palco, e o público acompanha o dançarino numa pista multicolorida e iluminada montada especialmente para todos entrarem no clima do evento.

A ideia é fazer com que todos se soltem durante os quatro minutos disponíveis para as coreografias. Já para os mais tímidos, o espaço disponibiliza jogos individuais e dois ambientes de socialização, que contam ainda com os personagens da atração em 2D e backdrops para fotos.