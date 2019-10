Iana Moral canta clássicos do samba nesta quinta-feira (26), em Manaus

Manaus- Em um clima bem descontraído e em um ambiente para lá de descolado, com muitas novidades na área de decoração de interiores, a D. Space, loja de design especializada em curadoria contemporânea, localizada na Rua Rio Jutaí, Vieiralves, receberá o show “Melhores do Samba por Iana Moral”, na próxima quinta-feira (26), a partir das 19h, reunindo amigos, clientes e apaixonados por design e música.

Bastante conhecida no universo PET, devido sua formação acadêmica, a paixão de Iana Moral pela música sempre foi aflorada, mas somente aos 27 anos a cantora decidiu soltar profissionalmente sua voz grave, potente e afinada, antes limitada somente a reuniões de familiares e amigos. Seu estilo remete uma espécie de chamado pela MPB, Bossa Nova e Samba.

O show será banhado de grandes clássicos do samba, ressaltando a coloquialidade de Mart’nália em “Cabide”, composta por Ana Carolina, a malandragem de Zeca Pagodinho em “Maneiras”, de Silvio da Silva e claro, “Não Deixe o Samba Morrer”, composição de Edson Conceição e Aloísio Silva, imortalizada na voz de Alcione.

“Em um palco perto do público, quero criar um momento de trocas de energia, com muita descontração, não uma roda de samba, mas um momento com um grupo de amigos”, ressalta Iana Moral, que será acompanhada por Igor Sena, no violão e pelo percussionista Erick Souza.

O projeto, denominado “On The Scene” foi desenvolvido pela produtora de eventos Carol Pedrosa que pretende criar uma série de Happy hours com momentos musicais, exaltando os artistas locais e pouco conhecido na cena manauara, em um ambiente aconchegante, cheio de amor, inspiração e arte. As bebidas e comidas são assinadas por Eldino Mexicano.

*Com informações da assessoria