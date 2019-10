Zoológico do CIGS terá entrada gratuita na sexta em Manaus

No Zoológico do CIGS ha animais da fauna amazônica | Foto: Ione Moreno

Manaus - O Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) informou que na próxima sexta-feira (27) o zoológico do local, na avenida São Jorge, número 750, bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, contará com entrada gratuita para toda a população, no horário de 9h às 16h30.

No local, dentre os principais atrativos estão onças, cobras,ilha dos macacos, jacarés e muitas aves como o gavião real e araras, além do aquário amazônico.

O Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) é mantido e desenvolvido pelo Exército Brasileiro. No local é possível ter uma verdadeira aula de educação ambiental e conhecer os animais da fauna amazônica.

O Cigs também possui uma exposição dedicada à história do Exército no Amazonas. O zoológico funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. Nos finais de semana e feriados, você pode conferir as atrações de 9h às 17h.

