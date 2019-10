Teatro Amazonas recebe espetáculo 'Julieu e Romieta' nesta sexta (27)

Manaus - Com um espetáculo inspirado em um clássico de William Shakespeare, os alunos da primeira turma do curso de Teatro Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro vão estrear no palco do Teatro Amazonas, nesta sexta-feira (27). “Julieu e Romieta” narra uma história de amor que acontece em meio a uma disputa entre gatos brancos e gatos amarelos, que vivem em condições de vida muito diferentes.

O espetáculo contará com a participação do Coral Infantil do Liceu e terá duas sessões: às 18h e às 20h. A classificação é livre, e a entrada é a doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.

No texto de Tiago Oliveira – baseado em “Romeu e Julieta”, romance de Shakespeare – dona Nena é uma senhora de classe média que mora no limite da zona periférica da cidade e cria uma ninhada de gatinhos brancos, elegantes, bem cuidados e alimentados. Nos fundos da residência de dona Nena há um galpão abandonado que serve de abrigo para os gatos amarelos, que aterrorizam a vizinhança e que lutam para se alimentar com restos de comida que encontram em latões de lixo. O único ponto que liga estes dois mundos é o galpão: os gatos brancos, por curiosidade, e os gatos amarelos por necessidade. Ali, em meio às condições de vida tão dispares, Romieta, uma gata branca, se apaixona por Julieu, um gato amarelo, e essa história de amor acontece para modificar o modo de ser e agir de todos.

O espetáculo é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) | Foto: Divulgação

Tiago Oliveira, dramaturgo e diretor geral do espetáculo, destaca que a peça é uma mostra do aprendizado obtido no curso. “A turma, primeira de Teatro Musical do Liceu, iniciou em agosto. Os alunos têm aulas de teatro, música e dança e estão muito bem. Vamos apresentar o resultado desse processo feito em sala de aula”, afirma.

O diretor conta ainda que “Julieu e Romieta” tem uma proposta mais urbana. “O cenário onde toda a história se desenrola é um galpão abandonado, o figurino é bem moderno, com muita jaqueta, moletom, botas. A estética do espetáculo é mais atual, urbana”, comenta.

Com 50 minutos de duração, o espetáculo é narrado por Raylla Araújo. Romieta é interpretada por Harumi Almada, e Julieu por Lorenzo Fortes. Dramaturgia e direção geral de Tiago Oliveira; direção teatral de Lu Delfino; direção musical de Mizael Printes; e coreográfica de Rodrigo Colares. Visagismo é assinado por Eugênio Lima; Turma de Maquiagem Artística sob a supervisão de Rômulo Hussen e produção de Elias Monteiro.

Serviço: Espetáculo “Julieu e Romieta”

Data/hora: Dia 27 de setembro, sexta-feira, às 18h e 20h

Local: Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião

Entrada: Doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.