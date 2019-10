Fresno anuncia data da turnê ‘Alegria: Cancelada’ em Manaus

A banda gaúcha Fresno retorna a Manaus após dois anos de sua última passagem. Serão 20 anos de história resumidos em um show da turnê ‘Alegria: Cancelada’ do 8º álbum da banda intitulado ‘Sua Alegria Foi Cancelada’. O show acontece no dia 1 de novembro, a partir das 21h, no Teatro Manauara, localizado no Shopping Manauara, no bairro Adrianópolis.

Três anos após o último álbum de inéditas, os músicos sabiam de toda a responsabilidade que tinham para superar a bela receptividade do elogiado “A Sinfonia de Tudo Que Há” e agora estão prontos para surpreender com seu 8º álbum de estúdio, que apresenta um novo ciclo na carreira e uma nova identidade.

“Sua Alegria Foi Cancelada” é um disco ousado, musicalmente elástico e versátil, que evidencia uma banda mais madura. “Hoje a tristeza é vista de uma forma mais romântica, o lance da sofrência, da sad music, do trap, resgata o já fazíamos no começo de tudo. Decidimos trazer isso de volta, explorar as mais diversas faces da tristeza, seja social ou da vida amorosa, uma tristeza inexplicável, mas tomando a narrativa de reflexão, entendimento”, revela Lucas Silveira.

Dono dos hits Alguém Que Te Faz Sorrir, Quebre as Correntes, Desde Quando Você se Foi, Redenção, Infinito, Eu Sou a Maré Viva, entre outros, o Fresno promete um show carregado de nostalgia para os fãs amazonenses.

A turnê inicia no dia 25 de outubro, em Santos (SP), e depois seguirá para Porto Alegre (26/10), Manaus (01/11), São Paulo (10/11), Rio de Janeiro (16/11) e Belo Horizonte (30/11).

A banda

Atualmente, a banda é formada por Lucas Silveira, Gustavo Mantovani, Mário Camelo e Thiago Guerra | Foto: Divulgação

Formado em 1999, em Porto Alegre (RS), o Fresno é reconhecido como um dos principais expoentes da música brasileira, conquistando seu espaço com muito trabalho, determinação, perseverança e garra, se destacando no cenário ao realizar importantes shows pelo País. O sucesso veio em 2006, quando tiveram várias músicas executadas em diversas emissoras de rádios,participaram dos principais programas de TV e chegaram ao tão sonhado Disco de Ouro com o álbum “Redenção”.

Em 2009, continuaram em ascensão ganhando importantes prêmios em nível nacional como Artista do Ano no Prêmio Multishow, Melhor Banda Pop e Artista do Ano no Video Music Brasil (VMB) da MTV.

Em 2013, foram escolhidos para representar a América Latina no MTV Europe Music Awards e venceram nas categorias “Best Brazilian Act” e “Latin American” e indicados na categoria “Worldwide Act”.

Ingressos

Os ingressos de 1º lote R$60 (Pista) e R$90 (Front Stage) estão à venda no site Shopingressos.com e nas Óticas Diniz do Amazonas Shopping e Manauara Shopping, das 10h às 22h. Os valores são referentes meia-entrada (estudante) ou meia solidaria, doando um quilo de alimento não-perecível no dia do evento em prol de ações do Mormaço Cultural.

*Com informações da assessoria.