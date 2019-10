Confira a programação e horários dos shows do Rock in Rio 2019

A espera acabou, o Rock in Rio 2019 começa nesta sexta-feira (27) e só termina no dia 6 de outubro. O Portal EM TEMPO preparou uma lista com os horários das atrações de cada dia do festival. Confira:

Palco Mundo

0h10 - Drake

22h20 - Ellie Goulding

20h10 - Bebe Rexha

18h05 - Alok

Palco Sunset

21h15 - Seal convida Xenia França

19h05 - Mano Brown & Bootsy Collins

16h55 - Karol Conka convida Linn da Quebrada e Gloria Groove

15h15 - Lellê & Blaya

New Dance Order

2h - The Martinez Brothers

0h30 - Roland Leesker x Bruce Leroys

23h - Nic Fanciulli

22h - Gui Boratto

20h30 - Leo Janeiro e Albuquerque

19h - Eli Iwasa

17h30 - L_cio

16h - Rara DJs

Espaço Favela

21h40 - Nós do Morro

20h10 - Heavy Baile com MC Carol & Tati Quebra Barraco

18h40 - Gabz

17h30 - Nós do Morro

16h - Abronca

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Oriente

18h30 - Cacife Clandestino

17h30 - Haikaiss

16h30 - Orgânico

15h30 - A Banca 021

28 de setembro (sábado)

Palco Mundo

0h10 - Foo Fighters

22h20 - Weezer

20h10 - Tenacious D

18h - CPM 22 + Raimundos

Palco Sunset

21h15 - Whitesnake

19h05 - Titãs convidam Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins

16h55 - Detonautas & Pavilhão 9

15h30 - Ego Kill Talent

New Order Dance

2h30 - Nervo

1h30 - Cic

0h - Kura

22h30 - Diego Miranda

21h - KVSH

20h - Dubdogz

19h - Barja

17h - Kamala

16h - Van Breda

Espaço Favela

20h10 - Orquestra Maré do Amanhã apresenta Rock Symphony

18h40 - Batalha do Slam

17h30 - Nós do Morro

16h - Setor Bronx

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Vivendo do Ócio

18h30 - Maglore

17h30 - Ponto Nulo no Céu

16h30 - Dona Cislene

15h30 - Bullet Bane

29 de setembro (domingo)

Palco Mundo

0h25 - Bon Jovi

22h20 - Dave Matthews Band

20h10 - Goo Goo Dolls

18h - Ivete Sangalo

Palco Sunset

21h15 - Jessie J

19h05 - Iza & Alcione

16h55 - Elza Soares convida As Bahias e A Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen

15h30 - Plutão Já Foi Planeta & Mahmundi

New Order Dance

2h - Vintage Culture

0h30 - Volkoder

22h30 - Bruno Be

21h - Dashdot feat. Ashidah

20h - Bhaskar

18h - Illusionize

17h - Jord

16h - Evokings

Espaço Favela

21h40 - Nós do Morro

20h10 - BK`

18h40 - Malía

17h30 - Nós do Morro

16h - Dudu de Morro Agudo

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Gabriel Elias

18h30 - 3030

17h30 - Lali

16h30 - Dvicio

15h30 - Jade Baraldo

3 de outubro (quinta-feira)

Palco Mundo

0h10 - Red Hot Chili Peppers

22h20 - Panic! at the Disco

20h10 - Nile Rodgers & Chic

18h - Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 - Hip Hop Hurricane com Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues & Rincon Sapiência

19h05 - Emicida & Ibeyi

16h55 - Pará Pop com Dona Onete, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo e Lucas Estrela

15h30 - Francisco, el Hombre & Monsieur Periné

New Dance Order

2h30 - Robin Schulz

0h30 - Make You Sweat

23h - Bruno Martini Live

21h - Cat Dealers

20h - Felguk

19h - Gustavo Mota

18h - Liu

17h - Beowülf

16h - Breaking Beattz

Espaço Favela

21h40 - Nós do Morro

20h10 - Roda de samba A Festa da Raça

18h40 - P-Tróleo

17h30 - Nós do Morro

16h - Dughettu

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Bula

18h30 - Braza

17h30 - Big UP

16h30 - Menores Atos

15h30 - Lupa

4 de outubro (sexta-feira)

Palco Mundo

0h05 - Scorpions

21h30 - Iron Maiden

19h30 - Helloween

17h30 - Sepultura

Palco Sunset

20h30 - Slayer

18h30 - Anthrax

16h25 - Torture Squad & Claustrofobia convidam Chuck Billy (Testament)

15h - Nervosa

New Dance Order

3h - Vini Vici

1h30 - Wrecked Machines

0h - Vegas

23h - Infected Mushroom

22h - Mandragora

21h - Devochka

20h - Claudinho Brasil

18h - Gareth Emery

17h - Roger Lyra

16h - Morttagua

Espaço Favela

21h40 - Nós do Morro

21h10 - Canto Cego

18h40 - Agona

17h30 - Nós do Morro

16h - BK-81

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Armored Dawn

18h30 - Noturnall

17h30 - Jimmy & Rats

16h30 - Eminence

15h30 - Fire Strike

5 de outubro (sábado)

Palco Mundo

0h10 - P!nk

22h20 - Black Eyed Peas

20h10 - H.E.R.

18h - Anitta

Palco Sunset

21h15 - Charlie Puth

19h05 - Anavitória & Saulo

16h55 - Projota & Vitão & Giulia Be

15h30 - Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu & Buchecha

New Dance Order

2h30 - Alesso

1h30 - Santti

0h30 - Shapeless

23h15 - Jetlag

22h - DJ Meme x DJ Marlboro

20h30 - Tropkillaz

19h30 - 2FAB

18h30 - Scorsi

17h30 - Rodrigo S

16h - Baile do Saddam (Saddam & Zedoroque)

Espaço Favela

21h40 - Nós do Morro

20h10 - Cidinho & Doca

18h40 - Jonathan Ferr

17h30 - Nós do Morro

16h - Lucas Hawkin

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Mariana Nolasco

18h30 - Ana Gabriela

17h30 - MARIA

16h30 - Tassia Reis

15h30 - Dani Vellocet

6 de outubro (domingo)

Palco Mundo

0h40 - Muse

22h20 - Imagine Dragons

20h10 - Nickelback

18h - Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset

21h15 - King Crimson

19h05 - Lulu Santos & Silva

16h55 - Melim & Carolina Deslandes

15h30 - O Terno & Capitão Fausto

New Dance Order

2h30 - Claptone

1h30 - Gabe

0h30 - Flow & Zeo feat. Mari-Anna

22h30 - Dennis Ferrer

21h30 - Fractall & Rocksted

20h30 - Kolombo

19h - Chemical Surf

18h - Nepal

17h - BLANCAh

16h - MAZ

Espaço Favela

21h40 - Nós do Morro

20h10 - Delacruz & Maria

18h40 - Xamã

17h30 - Nós do Morro

16h - Tuany Zanini

14h50 - Nós do Morro

Palco Supernova

19h30 - Lagum

18h30 - Selvagens à procura de Lei

17h30 - Zimbra

16h30 - André Prando

15h30 - Folks