Dia de São Cosme e Damião: quem foram eles?

São Cosme e Damião são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina. | Foto: Reprodução

Manaus - O Brasil é um país de muito sincretismo religioso, ou seja muitas devoções são fusões de várias doutrinas. Nos dias 26 (para os católicos) e 27 de setembro (para o Candomblé e a Umbanda), comemora-se o Dia de Cosme e Damião. Eles eram dois irmãos gêmeos médicos que viveram na Ásia Menor. Ficaram conhecidos porque curavam pessoas e animais sem cobrar. Morreram por volta do ano 300 d.C. degolados, vítimas de uma perseguição do imperador romano Deocleciano.



Religião Católica

Na religião católica, o dia 26 de setembro lembra os jovens que pregavam os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles são considerados os padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina. Não são as mesmas figuras, mas em ambas são irmãos com histórias de vida muito parecidas.

No candomblé e na umbanda

Os santos também são celebrados por religiões de matrizes africanas, como candomblé, umbanda, batuque e xangô do nordeste. Nessas religiões eles são associados aos ibejis, orixás gêmeos, amigos das crianças e que são conhecidos por trazer bem-estar, desfazer feitiços e curar enfermidades. Os ibejis gostam de doces, e é em homenagem a eles que em alguns lugares do Brasil se distribui saquinhos com balas, pirulitos e outras guloseimas às crianças.

Geralmente os devotos comemoram com distribuição de balas e refrigerantes em centros de religiões africanas e em muitos lares no Brasil. No Dia 27 de setembro temos na verdade três santos: Cosme, Damião e Doum.

São muitos os pedidos para Cosme e Damião. Trabalho, Saúde, Proteção. Milagres.

Veja as orações mais conhecidas:

Oração de São Cosme e Damião para pedir benção e proteção

"São Cosme e Damião, vós que dedicares as vossas vidas e o vosso tempo à cura do corpo e da alma. Vós que trabalhastes pelo próximo sem exigir nada em troca, além de sua gratidão. Peço-vos que iluminem aos médicos, enfermeiros e farmacêuticos, para que tenham a luz do vosso amor em seus corações e para que trabalhem no amor de Deus pelas enfermidades do homem. Que vosso amor ilumine a todos o s corações, para que todos os homens trabalhem em função de sua fé. Que vossa inocência e vossa simplicidade protejam sempre a todas as crianças deste mundo. Que sua humildade e sua tranquilidade sempre acompanhe-as e que repouse o seu doce amor e seus pequenos corações. Eu lhes peço ainda, São Cosme e Damião que a sua proteção guie o meu coração. Que conserve-o sincero e paciente, para que eu saiba ajudar, espalhar o meu amor e auxiliar no zelo pelo futuro das nossas crianças. São Cosme e Damião rogai por mim, por nós e pelos pequeninos".

Oração para Alcançar uma Graça

São Cosme e Damião, verdadeiros amigos dos amigos, verdadeiros ajudantes de quem precisa de ajuda, recorro a vocês com todas as minhas forças para pedir auxílio para alcançar uma verdadeira e difícil graça.

Peço-vos, com todo o meu amor, com todo o meu carinho e com todas as minhas humildes forças para que me ajudes com os vossos eternos poderes de santos.

Apenas vos peço (dizer aqui qual a sua graça).

Ajuda-me com a força de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e com o poder do herdeiro Espírito Santo.

Ajuda-me neste difícil pedido difícil de ser realizado.

Sei que me ajudas, sei que mereço e sei que vou conseguir ultrapassar tudo isso devido à tua poderosa e miraculosa ajuda.

São Cosme e Damião, obrigado.

Oração de São Cosme e Damião para amor

"Amados São Cosme e São Damião,

Em nome do Todo-Poderoso. Eu busco em vós a bênção e o amor.

Com a capacidade de renovar e regenerar,

Com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo

De causas decorrentes

Do passado e presente,

Imploro pela perfeita reparação

Do meu corpo e

(Diga nome dos seus familiares)

Agora e sempre,

Desejando que a luz dos santos gêmeos

Esteja em meu coração!

Vitalize meu lar,

A cada dia,

Trazendo-me paz, saúde e tranquilidade.

Amados São Cosme e São Damião,

Eu prometo que,

Alcançando a graça,

Não os esquecerei jamais!

Assim seja,

Salve São Cosme e São Damião,

Amém!”