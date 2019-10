Homem-Aranha está de volta ao MCU com terceiro filme confirmado

Sony e Marvel se acertaram e o Homem-Aranha está de volta ao MCU (sigla em inglês para Universo Cinematográfico da Marvel). O anúncio foi revelado nesta sexta, (27).



As empresas confirmaram o terceiro filme do herói que terá produção conjunta de Sony e Marvel. A data de estreia de Homem-Aranha 3 foi marcada para (16) de julho de 2021.

O comunicado deixa ainda claro que o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, estará envolvido com a produção do novo filme. Por parte da Sony, Amy Pascal, com a sua produtora, ficará com a responsabilidade.

Recentemente, os estúdios tinham cancelado a parceria com a justificativa de que Feige não teria tempo para participação da produção do novo filme do Homem-Aranha. Agora, a situação muda completamente.

Portais internacionais ainda reportavam que a verdadeira razão do divórcio era de que a Disney queria dividir um novo acordo de financiamento e lucro de filmes do herói, com uma base de 50% para cada estúdio.

De acordo com a Variety, essa questão também foi resolvida. Disney e Marvel devem receber 25% do lucro de Homem-Aranha 3 por conta do trabalho de Feige no filme. Além disso, a casa do Mickey Mouse deve ficar com a receita e os direitos de marketing do personagem. Os estúdios não confirmam as informações e não revelaram os detalhes.

O novo acordo cobre apenas o próximo filme do herói e Tom Holland ainda aparecerá em um outro filme do MCU. Os estúdios não citaram se podem expandir o contrato para mais produções.

Tom Holland está confirmado para retornar em Homem-Aranha 3. O filme fará parte da Fase 4 do MCU. O último filme do herói foi Homem-Aranha: Longe de Casa, disponível em versão digital no Brasil.