Marvel quer Keanu Reeves como Motoqueiro Fantasma

Nesta última quarta-feira (26), o Deadline noticiou que a série “Marvel’s Ghost-Rider”, que seria protagonizada por Gabriel Luna como o Motorista Fantasma, Robbie Reyes, e produzida e exibida pela plataforma de streaming Hulu, foi cancelada por razões não esclarecidas. Segundo a publicação, em razão de um impasse criativo que não pode ser resolvido, a Hulu desistiu de dar prosseguimento ao projeto. Mas a verdade é que tudo indica que a série não mais irá acontecer porque Kevin Feige tomou o Ghost-Rider para o Marvel Studios e isso, talvez, pode até mesmo indicar que seja possível vermos Keanu Reeves como o Espírito da Vingança.

Dois dias antes da notícia ser publicada pelo Deadline, o blogueiro Daniel Richtman, cujas informações em primeira mão tem um longo histórico de acerto, postou o seguinte no Twitter. “Provavelmente usará uma versão diferente.”

Então ontem, após o Deadline publicar a notícia oficialmente, Richtman tweetou:

“Então dois dias atrás, minhas mais confiável fonte me disse que Kevin Feige queria o Motoqueiro Fantasma no MCU, e agora isto acontece! Hmmm…”

Então não resta dúvida de que o cancelamento da série no Hulu ocorreu porque Kevin Feige recrutou o personagem para o cinema, deixando Jeph Loeb, presidente da Marvel TV, na mão. Caso se confirme, fica claro de que o Marvel Studios está planejando investir pesado na universo de terror da Marvel, já que também teremos um filme de Blade, protagonizado por Mahershala Ali.

“Mas como Keanu Reeves entra nessa equação?”, você deve estar se perguntando, bom, basta lembrar que, em junho, Kevin Feige confirmou negociações com o ator.

“Nós conversamos com ele a cada filme que fazemos”, disse Feige rindo (via CB). “Nós falamos com Keanu Reeves a respeito. Eu não sei quando ou se ele vai se juntar ao MCU, mas nós queremos muito descobrir a maneira certa de fazer isso.”

Talvez ele tenha encontrado a maneira certa agora, e o blogueiro Thomas Polito até imaginou um filme do Motoqueiro Fantasma com direção de Chad Stahelski, da franquia John Wick.

O Motoqueiro Fantasma teve dois péssimos filmes, estrelados por Nicolas Cage, e produzidos pela Fox. O primeiro foi lançado em 2007, um ano antes da estreia do MCU com o Homem de Ferro, e o segundo, Motoqueiro Fantasma: Espírito da Vingança, em 2011.