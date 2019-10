Exposição: A Percepção das Mulheres Amazônicas Sobre o Câncer

Manaus- Com a chegada do mês outubro, o País se veste de rosa, cor da campanha Outubro Rosa, que visa o combate e a prevenção do câncer de mama e também do colo de útero. Por isso, o Sumaúma Park Shopping

também adere ao movimento e recebe de(1) a (15), a exposição fotográfica ‘Repense - A Percepção das Mulheres Amazônicas Sobre o Câncer’.



A mostra, de cunho único e exclusivo artístico, é um projeto do Núcleo de Atividades Integradas da Universidade Federal do Amazonas (NAI-Ufam), em parceria com a equipe do International Genetically Engineered Machine Amazonas (iGEM-Amazonas).

Ao todo, serão 12 imagens compostas por seis mulheres oriundas do interior do Estado e que vivem, atualmente, na capital, mais precisamente no Lar das Marias, instituição que abriga àquelas que estão em tratamento do câncer, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

“Essa é a nossa primeira exposição que busca, por meio de imagens, mostrar expressões, narrativas de vida e os sentimentos dessas mulheres que estão em tratamento”, explica a professora da Ufam e uma das coordenadoras da exposição, Lorena Nacif.

As imagens, devidamente capturadas pela fotógrafa Bia Blasi, foram feitas durante um bate-papo informal, no qual as mulheres contaram sobre seu adoecimento, o tratamento e quais suas percepções da vida atualmente. “As mulheres retratadas nesta exposição foram voluntárias e moradoras do Lar das Marias. Foi tudo muito espontâneo, não houve um posar. A Bia foi fazendo as fotos conforme a conversa ia fluindo”, conta a professora.

E como a exposição tem o objetivo maior de conscientizar e sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância de exames frequentes e também do tratamento, a equipe teve a ideia de expor as imagens em um shopping de grande circulação na cidade.

“Pensamos que tínhamos que alcançar o maior público possível e isso só seria possível em um centro de compras. Entramos em contato com o Sumaúma Park Shopping, que é em uma zona bastante movimentada e atende uma área de grande população de Manaus. Estamos muito ansiosos e esperamos ter um retorno do público. Esperamos, ainda, que essas fotos possam fazer com que todos repensem sobre a importância do cuidado em saúde", finaliza ela.

