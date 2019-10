Teatro Manauara recebe tributo ao RBD neste sábado (5)

Manaus - Sucesso de público, a segunda edição do Tributo RBD acontece na noite deste sábado (5) no Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O especial, que começa a partir das 21h, conta com mais de 30 músicas selecionadas de quatro álbuns da banda mexicana que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo.

O tributo é comandado pelo quarteto de músicos Mike Vasconcelos, Evellyn Castro, Andy Fonseca e Bianca Caggy, que se juntam mais uma vez com a banda Oblivion, para fazer um show nostálgico e emocionante.

O quarteto Mike Vasconcelos, Evellyn Castro, Andy Fonseca e Bianca Caggy comandam o tributo junto com a banda Oblivion | Foto: Jonas Borges/Divulgação

“A primeira edição foi em abril. A recepção foi bem legal, não esperávamos receber um público de aproximadamente 350 pessoas. Os ingressos esgotaram e muitas pessoas reclamaram porque não conseguiram entrar, então resolvemos fazer em um lugar maior como o Teatro Manauara”, comentou Andy Fonseca

Natasha possui até hoje diversos produtos sobre a banda mexicana | Foto: Arquivo Pessoal

O show celebra o Dia Mundial do RBD, data que comemora os 15 anos desde que a novela mexicana foi ao ar pela primeira vez no dia 4 de outubro de 2004. E para celebrar esta data, a farmacêutica Natasha Oliveira, de 25 anos, fã da banda desde a estreia até o início da carreira solo dos integrantes, já garantiu a presença no evento.

Natasha foi a todos os shows da banda em Manaus. Em um deles conseguiu tirar foto com o integrante Christian Chávez | Foto: Arquivo Pessoal

"Eu gosto muito do RBD desde a infância. Fui em todos os dois shows deles aqui em Manaus, lembro que no primeiro minha mãe me acompanhou durante horas para comprar os ingressos. Eu era muito fã da Roberta, personagem da Dulce María, cheguei a ficar com meu cabelo tingido de vermelho até os 15 anos. Não pode faltar a música 'No Pares', ela tem um significado muito bonito de não parar de sonhar, lutar pelas diferenças e promover a paz. Foi uma música que me marcou bastante", contou Natasha.

Com 'casa cheia', a primeira edição teve os ingressos esgotados | Foto: Jonas Borges/Divulgação

Ingressos

Os responsáveis pelo tributo garantem que o público pode esperar uma grande experiência do que foi a banda RBD, que acabou em 2008. O pré-show fica por conta da DJ Liv, com música pop. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site aloingressos.com.br e também nos pontos físicos localizados nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. Os valores dos ingressos vão de R$ 25 a R$ 50.

Serviço:

O que: Segunda edição do Tributo RBD

Quando: Sábado (5)

Horário: A partir das 21h

Onde: Teatro Manauara, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Ingressos: De R$ 25 a R$ 50.