'Pirão Rock in Rio Negro' acontece neste sábado (5) na Praia da Lua

Manaus - Com objetivo de dar visibilidade aos trabalhos autorais de artistas amazonenses, acontece no próximo sábado (5), o “Pirão Rock in Rio Negro”. O festival vai reunir 13 atrações, a partir das 16h deste sábado (5), na Praia da Lua (a 23 quilômetros de Manaus). O acesso é livre.

Segundo um dos organizadores do festival, Denis Thaumaturgo Siqueira, o Pirão-AM já possibilitou a circulação de mais de 60 bandas musicais, além de outras inúmeras manifestações artísticas em diferentes comunidades da zona urbana e rural de Manaus.

O festival é dedicado ao trabalhos autorais das bandas locais | Foto: Divulgação

“Reunimos um grande público em cada festival, integrando também outras expressões artísticas: teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, audiovisual, dentre outras, cujo objetivo é possibilitar uma conexão entre os artistas locais e novos públicos ”, comentou Denis.

O conceito do festival está inserido em aspectos educativos, sociais e solidários | Foto: Divulgação

Nas edições passadas, o Pirão-AM trouxe bandas de diversos gêneros que tocam lambada, carimbó, reggae e por exemplo. Nesta edição a organização decidiu realizar um festival em alusão ao “Rock in Rio” com atrações de bandas que tocam exclusivamente rock. Uma dessas atrações é a banda Tudo Pelos Ares, que representou o Amazonas na Cidade do Rock em 2017.

O festival acontece na Praia da Lua, a partir das 16h | Foto: Divulgação

O conceito do festival está inserido em aspectos educativos, sociais e solidários, haja vista que não se resume somente as apresentações artísticas, visto que buscamos envolver toda a comunidade, através de ações de revitalização dos espaços públicos de utilidade dos comunitários, visita as escolas, além de ações voltadas para a educação ambiental, inserção social, cultural de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, assim, utilizando a arte como a ferramenta principal de reintegração, quebrando preconceitos e resgatando valores.

Participação no ‘Rock in Rio 2017’

Sob grandes influências do rock clássico como as bandas dos anos 70, AC/DC, Led Zeppeling, Black Sabbath, e dos anos 80, Barão Vermelho, Titãs, Velhas Virgens, a banda amazonense “Tudo Pelos Ares”, apresenta as músicas do álbum “Senta a Pua”, lançado em 2005 no festival, segundo o baixista da banda Marcelo Lima.

A banda "Tudo Pelos Ares" tem mais de 20 anos de carreira | Foto: Divulgação

“Além das músicas do Senta a Pua, vamos apresentar alguns singles que já lançamos de lá pra cá, como também as algumas músicas do nosso novo álbum chamado ‘Minha droga é o Rock n Roll’, que pretendemos lançar final deste ano”, contou Marcelo.

Marcelo relembra da emoção que foi tocar no maior festival do gênero para várias pessoas. “Achávamos que não tínhamos o perfil das bandas locais e ficamos surpreendidos quando passamos na seletiva para representar o Amazonas lá. Tocamos com um público muito maravilhoso. Foi uma experiência única. Muitos amazonenses nos prestigiaram. Para quem está 20 anos trabalhando para que isso aconteça, é o show da vida do cara”, confessou o baixista.

A banda "Tudo Pelos Ares" representou o Amazonas no Rock in Rio em 2017 | Foto: Divulgação

A banda “Tudo Pelos Ares” foi a grande vencedora da Seleção de Bandas Pop Rock, promovida pela Prefeitura de Manaus, e representou o Amazonas no Rock in Rio 2017, que ocorreu de 15 a 24 de setembro, no Rio de Janeiro. O grupo foi escolhido dentre outras 18 bandas autorais amazonenses durante a seletiva.

Programação

Sábado (5)

16h - DJ Portuga

18h - Vultos Viscerais

19h - Cerumano

20h - Seaside

21h - Pacato Plutão

22h - Platinados

23h - Antiga Roll

Marcelo Lima, baixista da banda 'Tudo Pelos Ares' | Foto: Divulgação

Domingo (6)

00h - Tudo Pelos Ares

1h - Dpeids

2h - Infâmia

3h - Romanticida

4h - Hawake