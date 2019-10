Descubra o que você vai assistir em outubro no Teatro Amazonas

Palco do Teatro Amazonas contará com concertos, shows, musicais, peças e exibição de filmes no mês de outubro | Foto: Divulgação

Manaus - Em outubro, o palco do Teatro Amazonas continua com os concertos da 16ª edição da Série Guaraná, além de show de Boi-Bumbá, musicais, peças, exibição de cinema, entre outros espetáculos.



Confira a agenda completa:

2/10 - 20h

Trilhas sonoras de clássicos da animação e de desenhos infantis ganham arranjos para o violão no concerto “Tempo de Criança”. A Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), com participação de músicos da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, protagoniza o evento, que tem classificação livre e entrada mediante a doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”. Serão apresentadas obras de “A Pequena Sereia”, “O Rei Leão”, “Aladdin”, “Toy Story”, entre outros.

3/10 - 20h

Em mais um evento da 16ª edição da Série Guaraná, a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas apresentam o concerto “Beethoven - Missa Solemnis”. O programa apresentará a peça que dá nome ao título do programa, com regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. Participam do concerto como solistas Dhijana Nobre, soprano; Luiza Francesconi, mezzo-soprano; Juremir Vieira, tenor e Andrey Mira, baixo. A classificação é para 10 anos e a entrada também é a doação de um brinquedo para a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”.

Palco do Teatro Amazonas contará com concertos, shows, musicais, peças e exibição de filmes no mês de outubro | Foto: Divulgação

4/10 - 20h

O Teatro Amazonas vai ser palco da celebração “21 anos de Toada” do compositor e cantor Helen Veras. A comemoração será marcada pela participação de artistas e grupos que fizeram parte da trajetória do músico, como Israel Paulain, Tony Medeiros, Zezinho Corrêa, Leonardo Castelo, Klinger Araújo, Adriano Aguiar, Arlindo Jr., Canto da Mata, Márcia Siqueira, Vanessa Alfaia, Gaspar Medeiros, Garantido Show e itens oficiais do Boi Garantido. A entrada é uma lata de leite em pó ou um pacote de fraldas descartáveis.

5/10 - 18h e 20h

O núcleo de dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e a Orquestra de Violões do Amazonas apresentam "O guarda-chuva encantado", uma releitura do espetáculo "Musicais em Fragmentos", apresentado pelos grupos em 2018. O espetáculo apresenta o nascimento de uma grande amizade em meio ao caos urbano e abandono, ao mesmo tempo em que se entrelaça a trechos de grandes musicais. O espetáculo terá duas sessões, às 18h e 20h, com entrada gratuita em classificação livre.

6/10 - 11h e 19h

A 16ª edição da Série Guaraná apresenta dois concertos no dia 6 de outubro. Às 11h, a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas reapresentam “Beethoven - Missa Solemnis”, com entrada gratuita e classificação para 10 anos. Às 19h, a Orquestra de Câmara do Amazonas e o Grupo Gaponga sobem ao palco para apresentar “Claudio Santoro e Gaponga”, com regência do maestro Marcelo de Jesus, também com classificação para 10 anos.

Palco do Teatro Amazonas contará com concertos, shows, musicais, peças e exibição de filmes no mês de outubro | Foto: Divulgação

7/10 - 20h

A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade realiza a gravação de um DVD, no palco do Teatro Amazonas. O evento tem o objetivo de contar ao público como surgiu a agremiação dentro da comunidade do Morro da Liberdade através dos samba-enredos que vão de 1986 até o mais recente, para 2020. A entrada é gratuita.

8/10 - 20h

Em mais uma edição, o Cine Teatro Amazonas apresenta “Memória dos Artistas Contemporâneos”, com os filmes “Hahneman e Adélia. A mãe conta o artista” (36min), “Jacqmont. O Movimento das cores da Amazônia” (01h31min) e “Otoni Mesquita. Narrativas da vida e da Arte” (34min41seg). A entrada é gratuita.

16/10 - 20h

O show “Influência Amazônica” reunirá os cantores Raulnei, Zezinho Corrêa. Ketlen Nascimento e Rainier de Carvalho e banda para um encontro musical que vai celebrar o amor à Amazônia. A entrada custa R$ 100 para todos os lugares do Teatro.

17/10 - 20h

A Série Guaraná continua a programação, desta vez, com os convidados Daniel Oliveira (clarinete) e Guilherme Mannis (como regente), para acompanhar a Amazonas Filarmônica para executar as obras de Dmitri Shostakovich, Magnus Lindberg e Sergei Rachmaninov. A entrada é gratuita e a classificação é para 10 anos.

18/10 - 20h

A Banda Escândalo Fônico realiza um show para o lançamento do álbum “Azo”, no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita, mas banda pede que o público também doe latas de leite que serão destinadas ao abrigo Núcleo de Assistência à Criança e à Família (Nacer).

19/10, às 20h e 20/10, às 19h

“Mamma Bia Baré - O Musical” vai reunir as músicas consagradas do Grupo Abba com elenco totalmente regional, contando com grandes nomes da música no Amazonas, além de componentes do Coral do Amazonas e atores da região. A história se passa em uma pousada, no município de Presidente Figueiredo, onde os preparativos do casamento da filha da dona da pousada está a todo vapor e a filha resolve convidar os três últimos namorados da mãe para descobrir quem é o seu pai. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 50 e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital.

23/10 -16h e 19h

A Companhia de Teatro Metamorfose apresenta o clássico “Alice no País das Maravilhas”, no Teatro Amazonas. Baseada na obra do escritor Lewis Carroll, o espetáculo conta a história da menina curiosa seguir um coelho branco, quando de repente cai em sua toca e é levada a um reino onírico. Todos os lugares custam R$ 30, e a classificação é livre.

24/10 - 20h

A Amazonas Filarmônica e o barítono Inácio de Nonno se reúnem para um concerto da Série Guaraná em homenagem ao aniversário da cidade de Manaus. Para ocasião será executado o Hino Municipal de Manaus, além das obras “Prelúdio e Canções do Amor” e “Sinfonia nº 10”, de Claudio Santoro. A regência será do maestro Marcelo de Jesus e o evento terá entrada gratuita, com classificação para 10 anos.

25/10 - 20h

O Balé Folclórico do Amazonas apresenta dois espetáculos. “Amazônia” foi criado em comemoração ao aniversário da Aeronáutica e desde então a peça integra o repertório do grupo. O espetáculo representa a floresta em cena, com todas as suas peculiaridades. Já “Cenas Amazônicas” faz um passeio pelos traços indígenas e caboclos que se mantém vivos por séculos na região amazônica. O trabalho também conta com um repertório musical que valoriza o imaginário, além das danças folclóricas que enriquecem o espetáculo com suas histórias e representatividade cultural. A entrada é gratuita.

26/10 - 20h

Márcia Siqueira e James Rios sobem ao palco do Teatro para o show “Afro Brasilis”. A dupla irá celebrar a consciência negra, com um repertório que reúne músicas de Gerônimo, Margareth Menezes, Caetano e Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Daniela Mercury, entre outros, A entrada custa R$ 50 para todos os lugares.

27/10 - 11h e 19h

Dois eventos da Série Guaraná serão realizados no Teatro Amazonas no dia 27 de outubro. Às 11h, A Orquestra de Câmara do Amazonas e o Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas apresentam um balé inspirado na vida de Camille Claudel e em sua paixão pela arte de esculpir com riqueza de detalhes as formas humanas, técnica incentivada por seu mestre Auguste Rodin. A regência será do maestro Marcelo de Jesus e o evento terá entrada gratuita, com classificação para 10 anos.

Às 19h, a Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, sob a regência de Luiz Fernando Malheiro, executa obras de Bedrich Smetana e Alexander Glazunov. A entrada é gratuita, com classificação para 10 anos.

29/10 - 20h

O Grupo Kabanos protagoniza o show musical “Na Estrada”, em comemoração aos cinco anos de trajetória da companhia, que desenvolve um trabalho autoral. O repertório é composto de 16 canções. A entrada é gratuita.

30/10 - 20h

O cantor Manoel Passos e convidados apresentam o show “Vinicius e Toquinho: 50 anos de música”, que homenageia os ícones da música brasileira. O evento contará com os cantores Paulinho FM, Naiá Leide e Antonela Martins, além de participações de Lorenzo Fortes, Sandro Passos, Maria Eduarda e Coral Infantil PMJP. A entrada gratuita e a classificação é livre.

31/10 - 20h

A jovem mezzo soprano francesa Eva Zaïcik, uma das revelações da cena lírica internacional e vencedora do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica em 2018, se une a Amazonas Filarmônica para mais um concerto da Série Guaraná. Zaïck vai cantar "Les Nuits d’été", ciclo de canções de Hector Berlioz para voz e orquestra, sob regência de Marcelo de Jesus. A entrada é gratuita e a classificação é para 10 anos.





























...