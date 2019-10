Fotógrafo Michell Mello participa do Manauara Fashion Summer

Manaus- Integrante do grupo Amazônia Photos, Michell Mello foi escolhido como fotógrafo oficial do Manauara Fashion Summer, evento de moda que conta com a assinatura da Vogue Brasil, que vai acontecer na quinta-feira (3), no Teatro Manauara . Talk shows gratuitos, consultorias de moda e beleza, desfile e apresentação musical fazem parte da programação.

O editorial fotográfico, com imagens captadas por Michell e protagonizado pelos modelos Gigi Cunha e José Falcone, será exposto pelo teatro no dia do evento. O conceito utilizado para coleção valoriza a regionalidade, misturando tendências artesanais com a cultura amazônica.

“É algo incrível participar de um evento como esse. É uma excelente oportunidade para a divulgação do meu trabalho, levando essa chancela de parceria com a Vogue, com a revista Em Visão e o Manauara. Vai dar uma boa visibilidade para tudo o que desenvolvemos nesse nicho de moda”, disse o fotógrafo.

Programação

Às 18h, o talk show “Moda com propósito” será ministrado pela convidada Ju Ferraz. Uma hora depois, o segundo talk show da noite será sobre o tema "O mood artesanal domina o verão 2020 com redes, telas, macramês e mais criações e acabamentos feitos à mão. O que está por trás da tendência e como usá-la agora?". A roda de conversa será mediada por Daniela Mônaco, stylist da Vogue. Às 20h30, ocorrerá o desfile "Dez peças-chaves do verão”. Depois, haverá coquetel e um pocket show com o cantor Fiuk.

