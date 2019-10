'Tacacá na Bossa' terá especial Djavan e tributo a Clara Nunes

Manaus - Sucesso nas noites de quarta-feira no Largo de São Sebastião, o “Tacacá na Bossa” de outubro apresenta uma programação variada que contará com tributo a Clara Nunes, especiais de Djavan e Legião Urbana, e lançamento de CD. O projeto, que conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, acontece sempre a partir das 18h30, com acesso gratuito.

Abrindo as apresentações do mês, o cantor Cileno é a atração desta quarta (2/10), com o tradicional “Especial Djavan”, que reúne os muitos sucessos do cantor alagoano como “Oceano”, “Flor de Lis” e “Amor Puro”.

“Criei esse show há 20 anos, mas ainda não tinha tido a oportunidade de apresentá-lo no Tacacá na Bossa porque sempre priorizava lançar CD, apresentar novos trabalhos autorais. Esse ano resolvi fazer, foi tudo agendado em janeiro e, coincidentemente, o Djavan veio fazer um show em Manaus dias antes”, comenta Cileno.

O repertório de Cileno também terá um momento para as canções autorais como “Lusis”, “www (I love you)” e “Fuso horário”, nova música de trabalho do cantor amazonense, que se apresentará com banda completa.

O show no Tacacá contará com participações dos cantores Mauro Canhoto e Vítor França; e show de abertura da noite fica por conta da cantora Pâmela.

Dia 9

Na segunda edição do projeto em outubro, no dia 9, o evento começará com o som alternativo da banda Casa de Caba. E, a partir das 20h, a cantora Tatá Jatobá fará um Tributo a Clara Nunes.

Dia 16

A Jovem Guarda dará o tom do “Tacacá na Bossa” no dia 16, com o show “Festa de arromba”, que reunirá 20 cantores e músicos que atuaram em Manaus nas décadas de 1960, 1970 e 1980.

“Vamos lembrar, em três horas de show, os bons tempos quando participávamos dos conjuntos musicais, vamos contar nossa história e também a história da Jovem Guarda, quando éramos todos jovens”, comenta a cantora Lili Andrade.

Dia 23

A Goodfellas apresentará um show com muito rock progressivo no dia 23. Na sequência, a BlackCold fará um “Especial Legião Urbana”.

Dia 30

No último “Tacacá na Bossa” do mês, a paraibana Socorro Lira, radicada em São Paulo, fará o lançamento do CD “Cantos à beira-mar”, sobre poemas da primeira romancista brasileira, Maria Firmina dos Reis; e Nícolas Júnior fechará a noite.

*Com informações da assessoria