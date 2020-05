'Encontro Nordestino' acontece neste sábado (5) em Manaus

Manaus - Em alusão ao Dia do Nordestino na Amazônia, comemorado no dia 8 de outubro, a atriz e multi-instrumentista Lucy Alves e o cantor e compositor Flávio José se apresentam na noite deste sábado (5), a partir das 20h, no Metropolitan - Casa de Eventos, localizado na rua Visconde de Porto Seguro, nº 1849, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo uma das organizadoras, Talissa, o objetivo do evento é pôr em evidência a presença dos nordestinos no Brasil, principalmente no Amazonas.

“Queremos enfatizar que os nordestinos estão nos quatro cantos do Brasil, e principalmente, no nosso Amazonas. Foi pensando na garra e na alegria desse povo arretado que a Dubai produção em parceria com a Metropolitan está trazendo esse grande encontro nordestino com os artistas paraibanos Lucy Alves e Flávio José”, ressaltou Talissa

A produtora também destaca a relevância que o povo nordeste tem na formação da cultura amazonense. “Tenho a certeza que não somente eu, mas todos que tem o privilégio de conviver com esse povo podem afirmar que são pessoas guerreiras e trabalhadoras, que com toda certeza veio para fazer o bem e trazer um pouco da sua cultura para enriquecer juntamente com a nossa”, destacou Talissa.

Flávio José tem mais de 40 anos de carreira | Foto: Divulgação

O evento promete ao público manauara um grande “encontro nordestino”, que vai marcar a memória dos amazonenses e emocionar o povo nordestino que poderá matar a saudade de sua terra natal com as apresentações do forró. “Sem sombra de dúvidas, tudo será feito com os mínimos detalhes, para que fique na memória e no coração de cada um que estará presente”, confessou a organizadora.

Lucy Alves

Nascida no dia 6 de março de 1986, Lucyane Pereira Alves, mais conhecida como Lucy Alves, é uma atriz, apresentadora, cantora, compositora e multi-instrumentista paraibana.

Com sua inseparável sanfona, a cantora, que participou de um dos maiores reality shows de música brasileira, ganhou destaque por apresentar canções que representam a região do Nordeste.

Lucy Alves já teve a oportunidade de apresentar o programa “Só Toca Top”, ao lado do forrozeiro Wesley Safadão. Além do trabalho musical, Lucy também já a experimentou outra vertente artística: a televisão. Ela fez parte do elenco das novelas Velho Chico (2016) e Tempo de Amar (2017).

Além de cantora, Lucy Alves,é apresentadora, compositora e multi-instrumentista | Foto: Divulgação

Flávio José

Com mais de 40 anos de estrada, o paraibano Flávio José Marcelino Remígio, nascido no dia 30 de novembro de 1951) é um grande cantor, compositor e sanfoneiro brasileiro. Cantando desde os cinco anos de idade, Flávio José, interpreta músicas tradicionais do forró pé-de-serra nordestino. Seus principais sucessos são "Caboclo Sonhador", "Tareco e Mariola" e "Caia Por Cima de Mim".

O cantor afirma que as principais influências em suas composições são os grandes nomes do gênero, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Ingressos

Os interessados em prestigiar o evento, podem adquirir os ingressos nos pontos de venda da Shop Ingressos, nas lojas Óticas Diniz, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e no quiosque "Uai Sô" no Millenium Shopping. O valor dos ingressos vai de R$ 25 (pista) a R$ 2500 (camarote para 20 pessoas).